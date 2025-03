Según lo que detalló Melissa Klug en ‘El valor de la verdad’, Christian Cueva le compartió su admiración por Marisol mencionando que ambos mantenían una comunicación constante, incluyendo llamadas y encuentros. No obstante, la chalaca subrayó que no podía ofrecer más detalles en ese momento, ya que la relación había sido muy intensa. Fue así que la ‘Faraona’ decidió salir a responderle contundentemente.

Este lunes 31 de marzo, Marisol asistió al programa ‘Amor y fuego’ donde salió a responder a Melissa Klug, después que la chalaca dejara entrever que hubo algo entre Christian Cueva y la cantante. “¿Por qué tiene que meterme a mí en esto? Que le contó, que le dijeron…¡No!”, señaló al inicio.

Marisol le manda dardo a Melissa Klug

En la última edición de ‘Amor y fuego’, Marisol fue invitada al programa para hablar sobre su vínculo con Christian Cueva, pero sorprendió al referirse a Melissa Klug luego que la empresaria participara en ‘El valor de la verdad’. La cantante no dudó en señalar que la chalaca no tendría pruebas, luego que dejara entrever que tuvo un amorío con ‘Aladino’.

“Si porque alguien me cuenta, especula, ¿yo voy a ir a un canal de televisión a hablar de esa persona porque me contaron sin tener pruebas?. Porque para hablar de alguien hay que tener pruebas”, señaló la cantante al inicio.

En esa misma línea, Marisol destacó que Melissa Klug se habría dejado llevar por rumores, al hablar abiertamente sobre lo que tuvo con Christian Cueva.

“Uno no se puede lanzar a hablar de otra persona sin tener pruebas. Si ella quiere defenderse, ha debido defenderse sola. ¿Por qué tiene que meterme a mí en esto? Que le contó, que le dijeron…¡No! aquí no se trata que me dijeron. Aquí se trata que hay que hablar con alguien con pruebas”, agregó.

Marisol arremete contra ‘El valor de la verdad’

Por otro lado, Marisol considera que Melissa Klug no habría dicho la verdad en su participación en el programa de Beto Ortiz, destacando que no tiene ninguna prueba de lo que dijo sobre su vínculo con Christian Cueva.

“Yo creo que ese programa no es de la verdad, es de la mentira porque así no son las cosas (...) A mí también me han contado muchas cosas de la señora, yo también sé muchas cosas de ella, de su vida pero yo nunca me he sentado a hablar. Porque uno para hablar tiene que tener pruebas. Lo que ella ha dicho, lo tiene que probar”, finalizó.