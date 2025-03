En una reciente entrevista en el programa 'Todo se filtra', Christian Cueva dejó claro su malestar con Pamela López, asegurando que no ha podido ver a sus hijos durante más de seis meses debido a su negativa. El futbolista de Cienciano no ocultó su incomodidad al hablar sobre su relación con su aún esposa, aclarando que su único interés son sus hijos y no lo que haga la animadora de eventos en su vida personal.

El tema de las cámaras de seguridad fue uno de los puntos más polémicos. Cueva afirmó que había solicitado las grabaciones de la casa donde reside Pamela López, un gesto que generó gran revuelo. Sin embargo, su motivo fue claro: "Soy el propietario de la vivienda", explicó el futbolista, haciendo énfasis en que su única preocupación es la seguridad de sus hijos.

Christian Cueva confirma que pidió cámaras de seguridad de casa de Pamela López

Christian Cueva, quien se encuentra actualmente en Cienciano, no dudó en hablar sobre el conflicto familiar que lo mantiene alejado de sus hijos. En declaraciones contundentes, el futbolista explicó en 'Todo se filtra' que no ha tenido contacto con sus hijos desde hace medio año. “Siempre he visto por mis hijos. Yo no hablo de terceras personas (de Paul Michael). ¿Ustedes saben si veo a mis hijos? Ella no me deja ver a mis hijos, no los veo hace más de seis meses", señaló el futbolista peruano.

El pedido de las cámaras de seguridad fue uno de los momentos más comentados. Cueva no se mostró arrepentido, ya que subrayó que su solicitud estaba motivada por su preocupación por el bienestar de sus hijos. Según el futbolista, es el dueño de la propiedad y, por tanto, tiene derecho a acceder a las grabaciones. “Si yo pido algo es porque quiero saber del estado de mis hijos y porque soy propietario de la vivienda. Entonces te tengo que responder las cosas como son, a mí la señora no me interesa, sino la vida de mis hijos”, acotó visiblemente incómodo.

En el mismo contexto, Cueva también habló sobre el rechazo que ha recibido por parte de su exesposa para llegar a un acuerdo que permita que los niños puedan ver a su padre.“Me gustaría responderles tantas cosas, pero tengo una diligencia por el tema de mis hijos. La señora no quiso tener una conciliación conmigo. Yo la he invitado a todo, a mí solo me importa la vida de mis hijos”, enfatizó.

Magaly Medina arremete contra Christian Cueva

Tras estas declaraciones, Magaly Medina no ocultó su molestia y despotricó en contra de Christian Cueva. Para la conductora de espectáculos, esta actitud del futbolista de Cienciano es extraña, ya que en años anteriores no se habría preocupado por el bienestar de su familia.

"Si te interesa ver a tus hijos... ¿Vas a ver cuándo van al colegio, cuándo van a sus clases? ¿Eso es lo que quieres ver? A quién quieres engañar Christian Cueva. Cueva cree que nació sabiondo, si serías sabiondo habrías manejado mejor tu carrera. Si fuese un hombre inteligente, hubiese manejado mejor su matrimonio", expresó la 'Urraca'.

Además, Medina Vela también se mostró suspicaz a este pedido de Cueva, ya que esto se da luego de las románticas imágenes que se difundieron de Pamela López con el salsero Paul Michael. "Ahora se la quiere pegar de buen padre, buen esposo (...) justo cuando salen las imágenes de Pamela con el salsero", arremetió Magaly.