La edición del jueves 27 de marzo tuvo un momento tenso en el set de 'Amor y fuego'. Luego de que Rodrigo González y Gigi Mitre mostraran un informe de las indirectas entre Pamela López y el hermano de Christian Cueva, el propio futbolista peruano sorprendió a los conductores al contestar la llamada de su producción, lo cual derivó segundos después en un tenso enfrentamiento en vivo por una pregunta que le hicieron sobre la nueva relación de Pamela López y los hijos que ambos tienen juntos.

El popular 'Aladino' expresó toda su incomodidad con los conductores del espacio de Willax, ya que, según piensa, solo creen en la versión de su aún esposa, sin embargo, nunca le preguntaron directamente a él por su versión de los hechos. "Si te digo que me ha pasado esto, esto, esto, ¿me vas a creer a mí y lo vas a sacar? (...) ¿En algún momento ustedes se preocuparon por eso (por si visita a sus hijos) Ustedes preguntan lo que se les da la gana", expresó totalmente ofuscado el futbolista peruano.

Rodrigo González y Gigi Mitre viven tenso momento en entrevista con Christian Cueva

El inesperado cruce de palabras entre Christian Cueva y Rodrigo González y Gigi Mitre desató una ola de tensión en el set de 'Amor y fuego' cuando el futbolista peruano no soportó algunas interrogantes y arremetió en contra de los conductores del programa de espectáculos. "Si se te da la gana preguntar eso (sobre Pamela López), entonces, ¿para qué conversar?", expresó 'Aladino'. La actitud del ex Alianza Lima provocó la rápida indignación de la presentadora de Willax, quien le increpó en vivo por su accionar. "Deja el trago, estás tomando mal, estás con resaca", apuntó.

"Ustedes están mal, preguntan lo que se les da la gana, no preguntan las cosas como son. Puedes preguntar lo que tú quieras, pero, ¿te das cuenta lo que generas después con tantas mentiras? No soy profesor, Gigi, tienes que tener un respeto, así como una mujer pide respeto, respeta también", agregó Christian Cueva ofuscado.

Las palabras del futbolista peruano no fueron del agrado de Gigi Mitre, quien le reclamó por no haber respetado su relación y matrimonio con Pamela López. Mitre lo encaró por una presunta infidelidad con Pamela Franco, sin embargo, tal cual en el fútbol, Cueva amagó y se defendió. "Cada vez que hablas, hablas de mí como si me conocieras. ¿Sabes lo que pasa contigo? Es que tú quieres que te escuchen, quieres hablar, que las personas te escuchen y te crean. Trabaja bien, trabaja bien entonces", acotó el 'pelotero'.