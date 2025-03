El programa 'Amor y fuego' se puso en contacto con Pamela López para preguntarle sobre las supuestas indirectas que Marcial Cueva, el hermano de Christian Cueva, le habría estado enviando en redes sociales, en medio de sus salidas con el salsero Paul Michael. El hermano del futbolista generó revuelo al publicar un mensaje en el que cuestionaba a las mujeres por tener hijos y enfocarse en otros asuntos.

Ante estos mensajes, Pamela López no dudó en responder con duras críticas hacia su excuñado, a quien calificó de violento y "manganzón". La animadora expresó su molestia por sus comentarios y dejó claro su rechazo a sus insinuaciones, acusándolo de querer figurar.

Pamela López le responde fuerte a hermano de Christian Cueva

Este jueves 27 de marzo, 'Amor y fuego' mostró las publicaciones de Marcial Cueva, hermano de 'Aladino', quien llamó la atención al hacer supuestas indirectas hacia Pamela López. Esto ocurrió después de que ella publicara un video en sus redes sociales en el que se menciona que los hombres son infieles porque buscan el amor maternal que nunca recibieron.

Al ser consultada sobre el tema, Pamela López reaccionó con enojo hacia la actitud del hermano de Christian Cueva y destacó que tiene denuncias por agresión y problemas con el alcohol. Incluso sugirió que tanto Marcial Cueva como sus hermanos maltratarían a su padre.

"Qué te puedo decir de una persona que tiene denuncias por agresión y además de alcoholismo como toda su familia, crea tantos inventos que más habla de él que de mí, averigüen cómo tratan los tres hijos a su progenitor es una lástima cómo lo basurean y lo mentan a la madre", menciona Pamela López en uno de los mensajes al programa de Willax.

La trujillana también afirmó que el hermano de Christian Cueva intentó agredirla físicamente durante un encuentro en una discoteca. Asimismo, no dudó en lanzar fuertes mensajes, acusándolo de buscar protagonismo y tildándolo de "manganzón", ya que, según ella, sigue viviendo en casa ajena.

"Así se maneja toda esa familia. Qué pena que busque protagonismo, ya que en el fútbol nunca brilló y ahora quiere ser visto (...) Que sea alguien mejor en la vida (...) que se realice como hombre y sea independiente, semejante manganzón viviendo en casa ajena. Mejor que le brinde un aporte a sus sobrinos o a su ahijada, a quien nunca visitó. Mejor aún, que ayude a pagar la deuda que tiene pendiente con mi madre, que necesita para sus medicinas", sentenció Pamela López.

¿Hermano de Christian Cueva le envía indirectas a Pamela López?

'Amor y fuego' mostró los mensajes que compartió Marcial Cueva y que supuestamente harían referencia a Pamela López, quien compartió un video sobre la infidelidad. En uno de sus publicaciones, el hermano de Christian Cueva responde fuerte: "No seamos ingenuos, el hombre infiel con múltiples parejas no anda buscando en cada encuentro el reflejo de una aprobación materna perdida... No hay por qué pretender que la infidelidad sea una búsqueda inconsciente de afecto materno. Como dice mi tío Truki, se acabarán las piedras, menos las payasas".

En otro mensaje, el hermano de Christian Cueva asegura que algunas personas se olvidan de su pasado familiar y no cuidan a los hijos que traen al mundo. "Existe cada payasa que no se acuerda de la familia disfuncional en la que creció, que trae hijos al mundo para que las críen otras personas, que habla de Dios y ni siquiera honra el 4to mandamiento, que es ‘HONRARÁS A TU PADRE Y A TU MADRE’. Quien no le respondió a sus papás, creo que todos, pero de ahí a ponerles la mano, ya son palabras mayores. HAZ UN POQUITO DE MEMORIA", despotricó el excuñado de López.