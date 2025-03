Pamela López acusa a Christian Cueva de solicitar las cámaras de seguridad de su casa: "Es un acto de violencia"

Pamela López acusó a Christian Cueva de querer acceder a las cámaras de seguridad de su vivienda. Según la trujillana, el popular 'Aladino' busca controlar sus movimientos tras la difusión de su ampay con el salsero Paul Michael y asegura que el comportamiento del futbolista representa un acto de violencia psicológica.

En mensajes expuestos por el programa 'América hoy', Pamela López afirmó que Christian Cueva sigue intentando interferir en su vida personal a pesar de estar separados y de mantener una relación con la cantante Pamela Franco. La empresaria trujillana hizo un llamado público para que el futbolista asuma su responsabilidad como padre y respete su privacidad.

Pamela López asegura que Christian Cueva pidió las cámaras de seguridad de su casa

El programa 'América hoy' mostró los chats en los que Pamela López responde a preguntas sobre la situación con Christian Cueva. En sus declaraciones, la trujillana aseguró que la administración de su vivienda le informó que el futbolista solicitó acceso a las cámaras de seguridad, lo que ella considera un acto de violencia psicológica.

"Tengo entendido por la administración de mi vivienda que el señor está solicitando cámaras de donde vivo para ver mis entradas y salidas. Esto lo tomo como una violencia psicológica", declaró Pamela López.

La empresaria trujillana mencionó que Christian Cueva sigue intentando controlar su vida a pesar de estar separado y tener una relación con la cantante Pamela Franco. "A él no le debería importar nada sobre mí, más aún si no es responsable con la manutención de mis menores hijos", agregó.

Pamela López afirma que Christian Cueva no le pasa manutención a sus hijos

En los mismos mensajes, Pamela López denunció que el futbolista no cumple con la manutención de sus tres hijos y que se niega a conciliar. "El señor no se ocupa en la manutención de mis hijos, no quiere conciliar, mucho menos quiere divorciarse. Entonces, ¿qué busca?", expresó.

Asimismo, reveló que los hijos de ambos no quieren ver a su padre y lo acusó de presionar e interceptar su movilidad para obligarlos a interactuar con personas con las que no desean tener contacto. "Mis hijos no quieren verlo y él actúa como delincuente interceptando la movilidad de mis hijos y obligándolos a que abracen a gente que no quieren", denunció López.

La trujillana hizo un llamado público a Christian Cueva para que asuma su responsabilidad como padre. "Hago un llamado público a que por favor concilie y pase los alimentos a mis hijos, lo que les corresponde. Él sabe muy bien que ellos tienen un estilo de vida tranquilo y son pequeños que piden y tienen necesidades", escribió en los chats.