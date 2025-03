La cantante de cumbia Marisol, conocida como 'La Faraona de la cumbia', rompió su silencio y respondió a las especulaciones sobre una posible relación extramatrimonial con el futbolista Christian Cueva. La controversia surgió luego de que ella hiciera público sus chats privados con el jugador, en los que ambos mantenían conversaciones 'coquetas' mientras el jugador de Cienciano seguía casado con Pamela López. En su declaración ante las cámaras de 'Amor y fuego', la artista aclaró los hechos y explicó su versión de los hechos, desmintiendo los rumores sobre un posible encuentro íntimo con el deportista.

Durante la entrevista emitida el lunes 17 de marzo, la cantante desmintió que hubiese mantenido una relación más allá de la amistad con Cueva. En sus declaraciones, Marisol detalló cómo surgieron sus conversaciones con el futbolista y negó cualquier tipo de mala intención de su parte, a pesar de las insinuaciones en sus mensajes. La cumbiambera fue enfática en afirmar que nunca hubo un encuentro privado ni un vínculo más allá de lo amistoso. "No notaba su mala intención", recalcó la cumbiambera ante la invitación de 'Aladino' para verse en un hotel.

Marisol niega encuentro íntimo con Christian Cueva

En su intervención en 'Amor y fuego', Marisol también aclaró que sus encuentros fueron breves y sin segundas intenciones. Uno de estos encuentros ocurrió en la boda de Brunella Horna, y el otro en una discoteca en Trujillo, en donde Marisol tuvo una presentación. La cantante fue consultada sobre un posible encuentro privado en el Hotel Westin, y fue rotunda en su respuesta: "No, nunca, porque fueron solo dos veces que nos vimos; en el matrimonio de Brunella Horna y la discoteca de Trujillo donde me tocó trabajar", detalló.

Marisol también habló sobre la invitación de Christian Cueva al hotel, indicando que si bien él la había invitado a conocerla en un ambiente más privado, no percibió ninguna mala intención. "Su intención mala no la veía", expresó, quien se mostró tranquila al respecto, asegurando que nunca hubo nada más que una amistad en sus interacciones con el futbolista.

Marisol explica sus polémicos chats con Christian Cueva

Además, Marisol se refirió a los chats que mantuvo con Christian Cueva, donde se dejaban entrever algunos mensajes coquetos, pero que, según ella, no representaban más que una amistad. La cantante expresó que, a pesar de las insinuaciones que ambos hacían sobre una posible relación, nunca existió una intención de llevar las conversaciones a un nivel más íntimo.

"Lo que pasa es que cuando conversábamos él me decía 'me hubiera gustado conocerte antes', yo también. Eran mensajes de amigos, nos fastidiábamos, pero no pasó de ahí", explicó Marisol, quien dejó claro que todo fue parte de una relación de amistad.