Las recientes conversaciones filtradas por Marisol Ramírez con Christian Cueva sorprendieron al mundo de la farándula. En los chats, que salieron a la luz en el programa ‘Amor y fuego’, se evidencia una relación que pasó de los halagos y el cariño a un fuerte enfrentamiento, en el que la cantante responsabiliza al futbolista por cualquier atentado contra su vida.

El intercambio de mensajes data de enero de 2025 y muestra la incomodidad de 'Aladino' luego de que Marisol colaborara musicalmente con Pamela López y Leslie Shaw. Según los chats, el jugador de Cienciano no habría tomado bien esta asociación tras su separación con Pamela López y su posterior relación con Pamela Franco.

Marisol a Christian Cueva: "Si me pasa algo, usted será el responsable"

En los mensajes expuestos por el programa de Peluchín, se puede leer cómo la 'Faraona de la cumbia' le advierte a Christian Cueva que lo hará responsable de cualquier daño que pueda sufrir. “Me parece que me estás amenazando, bueno, usted sabe lo que hace y usted es libre de hacer lo que quiera y yo también. Y desde ahora en adelante, cualquier cosa que me pase, usted será el responsable”, le escribió la cantante.

Ante esta acusación, Christian Cueva negó haber amenazado a Marisol y, en cambio, la acusó de intentar colgarse de su nombre insinuando cosas sobre su relación. “No, señora, yo no amenazo a nadie. Simplemente, le pediría que deje de colgarse de mí, insinuando muchas cosas, hablando de mi persona y la de mi mujer. Claramente, usted sabe que hace tiempo mantenía comunicación conmigo en otros términos y allí están los chats”, respondió el futbolista.

La discusión se intensificó cuando Marisol le respondió con contundencia, asegurando que no necesita colgarse de nadie y que su única prioridad es la música. “¿Colgarme? Porque yo no necesito colgarme de nadie y mucho menos de ustedes. ¿A quién le han ganado? Aquí lo mío siempre será la música. Si mi comunicación con usted siempre fue amical, nunca he querido ni quiero quedar como santa, no lo necesito”, replicó la ‘Faraona de la cumbia’.

Por su parte, el futbolista se ha mostrado tajante en su respuesta y dejó en claro que no aceptará ser responsabilizado por situaciones que no le competen. “A mí no me responsabilice, señora, de cosas que usted pueda tener. Usted sabe perfectamente de qué le hablo. Solo le dije que deje de hablar e insinuar cosas de mi persona, que acá ni usted ni yo somos santos”, sentenció el jugador.