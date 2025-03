De acuerdo con la carta notarial que le mandó Marisol a Yolanda Medina hace unos días, la cantante estaría molesta por la discusión que tuvieron en septiembre del 2024 en una radio local, lo que habría ‘dañado’ la imagen de la ‘Faraona’. Fue así que Medina salió a responder contundentemente: “Yo con esa hipócrita nunca me voy a disculpar, cree que no hay videos de quien empieza a molestar”, expresó al diario Trome.

En los últimos días Yolanda Medina criticó a Marisol, luego que el programa ‘Amor y fuego’ expusiera las conversaciones entre Christian Cueva y la ‘Faraona’, donde se evidenció un gran interés por parte de ambos.

Yolanda Medina responde a la carta notarial de Marisol

Después de haber recibido una carta notarial de Marisol, Yolanda Medina tuvo una entrevista con el diario Trome, en donde explicó por qué su la cantante decidió mandarle ese documento para que se retracte.

“Su imagen se está viniendo abajo, no por el encontrón que tuvimos en la radio, se está viniendo abajo por ella misma (por los chats con Cueva). La señora no sabe cómo fastidiarme, pero conmigo se chocó, así de simple”, señaló al inicio.

En esa misma línea, Yolanda Medina explicó que no tiene intenciones de retractarse, después de la carta notarial de Marisol. “Yo con esa hipócrita nunca me voy a disculpar, cree que no hay videos de quien empieza a molestar, por favor, que no me moleste. Mi abogado está viendo todo porque su mala imagen no es por la pelea en la radio”, agregó contundentemente.

Yolanda Medina recibió carta notarial de Marisol. Foto: Instagram

Yolanda Medina sobre las indirectas de Marisol

Por otro lado, Yolanda Medina fue consultada por las indirectas que mandó Marisol en uno de sus conciertos de este fin de semana, cuando la ‘Faraona’ señaló: “A las que hablen de mí las invito a que sean mis teloneras”. Ante ello. Medina respondió fuertemente.

“Ella fue telonera mía hace años cuando buscaba que su ex regrese a su lado. Y le recuerdo que se demoró ocho años en alcanzarme, cuando yo ya vivía mi época de oro de las ‘Bellas’. Ella en ese tiempo cantaba en locales pequeños y yo ya viajaba por el mundo. Cuando logre ser una artista completa hablamos”, finalizó mandándole un misil.