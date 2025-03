Tras las sorpresivas revelaciones de Pamela López en 'El valor de la verdad', un nuevo nombre salió a relucir: Marisol. La popular 'Faraona de la cumbia' fue expuesta por la aún esposa de Christian Cueva en un audio que se filtró en el programa de Beto Ortiz, en la cual, reconoce que tuvo conversaciones privadas con el futbolista peruano. En el audio, la cantante de cumbia admite que siguió la conversación con Cueva por curiosidad, pero que la situación se tornó incómoda.

Tras esto, diversos usuarios en redes sociales empezaron a recordar la vez en que Marisol habló claro y directo sobre su comentada relación con Christian Cueva. En aquella oportunidad, ante las cámaras de 'Amor y fuego', descartó algún tipo de vínculo con el seleccionado peruano y recalcó que su vínculo siempre fue de amigos. Asimismo, habló sobre un video que 'Aladino' le dedicó y aseguró que no le ve "nada de malo".

¿Qué dijo Marisol sobre su relación con Christian Cueva?

En aquella oportunidad, la cumbiambera no dejó lugar a malentendidos y fue clara en sus declaraciones. En la entrevista con 'Amor y fuego', Marisol comentó que la reunión con Christian Cueva no fue nada fuera de lo común. "Lo que pasa es que eso es... bueno, es un video que fue en una reunión. Él estuvo ahí, compartimos un momento y yo después partí porque tenía que viajar", detalló la cantante, dejando claro que su presencia en el evento era por razones laborales y no personales.

Marisol subrayó que el futbolista siempre ha mostrado admiración por su música, una faceta que Cueva no ha dudado en expresar en diversas ocasiones. "Él siempre me dijo que es fan de mis canciones, siempre las cantaba y sabe todas mis letras", indicó la cantante, quien destacó que no es raro que Cueva se refiera a ella con cariño en público.

Además, aclaró que la interacción entre ambos nunca ha ido más allá de la amistad. “A mí nunca me dijo cosas de amor ni nada, nuestra conexión siempre ha sido como amigos, toda la vida", recalcó Marisol, insistiendo en que las especulaciones sobre un romance no tienen fundamento.

La viralización del video y la especulación en redes sociales

El video en el que Christian Cueva aparece dedicando palabras de afecto a Marisol fue grabado en una reunión en Trujillo y rápidamente se hizo viral. Las redes sociales se llenaron de comentarios sobre un posible romance entre ambos, lo que llevó a la cantante a aclarar públicamente la naturaleza de su relación.

"Las personas a veces malinterpretan estas situaciones", explicó la cantante de cumbia, destacando que la interacción con el futbolista fue simplemente parte de un encuentro social y profesional. En cuanto a los comentarios que insinuaban un posible interés romántico de Cueva, la cantante no dudó en desmentirlos. "No le veo nada de malo", dijo sobre la relación de amistad que mantiene con el futbolista, asegurando que la admiración mutua no tiene connotaciones románticas.