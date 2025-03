Ethel Pozo no se queda callada tras críticas de Marisol. Foto: América hoy/difusión

Este lunes 17 de marzo, Ethel Pozo se expresó con firmeza, tras los polémicos comentarios de Marisol, en donde la cantante mencionó lsiguiente: “Qué suerte la tuya, Ethel, de haber tenido una madre trabajadora que te ha dado un programa”.

Al parecer, a Ethel Pozo no le pareció que Marisol se expresara sobre ella de esa manera, por lo que fue enfática al recordarle a la ‘Faraona’ que ella también ha trabajado con su hijo y no debería estar comparándola.

Ethel Pozo arremete contra Marisol

Durante la última edición de ‘América Hoy’, Ethel Pozo usó unos minutos del programa para responder las críticas que hizo Marisol en uno de sus conciertos, donde le recordó a la conductora que solo tiene un programa porque su madre es Gisela Valcárcel.

“No he entendido por qué se ha referido a mí. Yo nunca he sido su amiga, ni siquiera mira, en el día que coincidimos, que fue en el matrimonio de Brunella Horna, ni siquiera me quedé en su presentación”, señaló al inicio sobre el tema.

En esa misma línea, Ethel Pozo aseguró que se sintió minimizada por Marisol al mencionar que trabajaba con su madre, por lo que le recordó a la ‘Faraona’ que ella trabaja con su hijo, York Núñez, ya que él es sonidista en su orquesta.

“Yo, como su hijo, sí trabajo con mi mamá, al igual que su hijo, toda su vida. Entonces, no sé por qué me menosprecia a mí por trabajar con mi mamá cuando su hijo hace lo mismo y eso está bien. Y mis hijas, si Dios quiere, trabajarán en algo que yo pueda pagar sus estudios”, añadió tajantemente.

Ethel Pozo se defiende de las críticas

Por otro lado, Ethel Pozo considera que los comentarios de Marisol no fueron una ofensa, a pesar que esa haya sido la intención de la cantante.

“Yo no sé en qué es una ofensa, porque lo considera usted que soy menos, por qué si su hijo trabaja toda la vida con Marisol, es un trabajo honesto. (Su hijo) es un profesional, porque ha pagado sus estudios, al igual que yo, egresada de la facultad de comunicaciones. Este es mi trabajo y tengo que hablar sobre lo que está pasando, pero jamás denigrarlo”, concluyó en el programa.