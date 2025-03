Jefferson Farfán ha vuelto a ser noticia, pero esta vez no por su carrera deportiva ni sus proyectos empresariales, sino por su vida amorosa. En la más reciente edición de su podcast 'Enfocados', que conduce junto a su amigo Roberto Guizasola, el exjugador confirmó que ha retomado su relación con la modelo Xiomy Kanashiro, con quien había terminado hace apenas un mes.

La revelación surgió de manera espontánea cuando Guizasola notó un anillo en la mano de Farfán y le preguntó al respecto. Lo que comenzó como una simple observación terminó convirtiéndose en una confirmación pública del romance. La 'Foquita', visiblemente emocionado, aseguró que esta vez el compromiso es serio y que incluso habló con la familia de Kanashiro sobre su relación.

Jefferson Farfán oficializa romance con Xiomy Kanashiro

Al ser cuestionado sobre el anillo que llevaba en su mano, Farfán inicialmente intentó evadir el tema, pero finalmente decidió hablar con total sinceridad. “Habla bien pues, ¿cuál anillo? ¿Este? Es un anillo simbólico, hermano”, comentó entre risas. Sin embargo, poco después confirmó la noticia con contundencia: “Lo voy a decir de una vez, ya es recontra oficial, mi hermano, para que la gente no me jo... más”.

El exfutbolista, quien ha sido vinculado con diversas figuras del espectáculo en los últimos años, enfatizó que su reconciliación con Xiomy Kanashiro es completamente seria. “Este 2025 es mío, mi galáctico, este o nunca. Es tan oficial que hablé hasta con mis suegros. Me han dicho: ‘Pórtate bien, negro de mier...’ Pero feliz, de la vida, todo muy bien gracias a Dios”, confesó, dejando en claro que cuenta con el respaldo de la familia de su pareja.

Por su parte, Guizasola, quien ha sido testigo de la historia de amor entre la pareja, no dudó en felicitarlo: “Me alegra mucho, ya era hora también”. Jefferson Farfán coincidió con su amigo y reafirmó su decisión de apostar nuevamente por su relación. “Ya era hora, ya gente ya saben, ya es recontra oficial, no me jo... más”, sentenció el exjugador. Antes de finalizar el tema, envió un cariñoso mensaje a su pareja: “Un saludo para la china, un besote”.