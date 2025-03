Magaly Medina sobre el centro comercial de Jefferson Farfán que luce vacío: “No me interesa”

El centro comercial de Jefferson Farfán, Mall Kilómetro 40, llamó la atención en los últimos días debido a un reportaje emitido por Panamericana Televisión que revela baja afluencia de público y locales vacíos. Durante la emisión del 5 de marzo de 'Magaly TV, la firme', la conductora Magaly Medina presentó un fragmento del informe y destacó que si ella hubiera hecho un reportaje similar, Farfán habría tomado acciones legales en su contra.

El reportaje evidenció que, a pesar de su reciente inauguración, el centro comercial no estaría cumpliendo con las expectativas, lo que generó reacciones en redes sociales. La conductora aprovechó la ocasión para ironizar sobre el tema y remarcar la forma en que el exfutbolista responde a las críticas dependiendo de quién las realice.

Magaly Medina: "Yo ni sé si llena o no llena, no me interesa"

Durante su programa, la conductora dejó en claro que no tiene interés en el éxito o fracaso del centro comercial de Jefferson Farfán. "Yo ni sé si llena o no llena, no me interesa, pero eso es producto de un reportaje de otro canal", señaló Magaly Medina, restando importancia al tema. Sin embargo, cuestionó la falta de reacción legal por parte de Farfán hacia Panamericana Televisión, en contraste con su actitud ante críticas surgidas en 'Magaly TV, la firme'.

La periodista también se refirió con ironía a la presentadora del programa 'Paren todo', Alexandra Hörler, quien condujo el reportaje en cuestión. "¿Quién dirige este programa? ¿Quién lo conduce? Alexandra Hörler, ¿no? Bueno, yo pensé que estaba retirada", comentó Medina con su característico tono crítico.

El informe emitido por Panamericana Televisión mostró imágenes de locales vacíos y vendedores que afirmaban no registrar muchas ventas. Algunos comerciantes entrevistados mencionaron que la baja afluencia de clientes ha afectado el movimiento económico en la zona y provocó el cierre de negocios cercanos al mall.

Según lo expuesto en 'Magaly TV, la firme', la conductora resaltó que si su programa hubiera hecho un reportaje similar, la reacción de Jefferson Farfán habría sido completamente diferente. "Si nosotros hubiéramos hecho un reportaje periodístico sobre su mall, entrevistando gente que dice 'no hay nadie', 'poca gente', les aseguro que la Foca Farfán ya me estaría demandando en este momento", aseguró Medina.