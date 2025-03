El exfutbolista Paco Bazán habló sobre su cercanía con Susana Alvarado, cantante de Corazón Serrano, asegurando que ambos son personas libres y que no tienen razón para esconderse. “Nos hemos dejado ver varias veces. Y si nos hemos dejado ver es porque ni ella ni yo nos escondemos. Nosotros no nos hemos ocultado nunca, porque somos dos personas solas, dos personas que están sanas para iniciar una amistad”, afirmó el presentador de 'El Deportivo en otra cancha' en el programa de YouTube Mario Noticias Perú.

El conductor también comentó sobre el detalle sorpresa que recibió en su programa: un oso de peluche con la frase "El Paco que yo amo" en su patita. Aunque no se ha confirmado el remitente, Bazán mostró su entusiasmo por la posibilidad de que haya sido un gesto de Susana Alvarado.

Paco Bazán habla sobre su vínculo con Susana Alvarado

Paco Bazán explicó que, a pesar de la especulación mediática, su relación con Susana Alvarado no tiene etiquetas y que prefieren llevar las cosas con calma. “Las personas primero tienen que consolidar una amistad bonita, una amistad fiel, leal, una amistad íntegra. Y bueno, y después se sabrá cuál es el plan de Dios. Los planes no son nuestros, son de Dios. Solo él sabe qué nos depara”, expresó.

Además, se refirió a la tendencia de algunas figuras públicas a evitar oficializar sus relaciones y dejó claro que su caso es diferente. “Entiendo que estos personajes tienen un interés en una persona específica, pero luego salen con otras o van a un espacio público de entretenimiento nocturno. No es mi caso, yo no soy la 'Foquita' Farfán, tampoco soy Christian Cueva. Son situaciones distintas, diferentes”, sostuvo.

¿Por qué Paco Bazán y Susana Alvarado no comparten contenido juntos en redes?

Si bien Paco Bazán afirmó que no ocultan sus salidas, explicó por qué no comparten publicaciones juntos en redes sociales. “No nos mostramos en las historias juntos, porque ambos compartimos que no queremos ser mostrados. Yo siempre he mantenido perfil bajo y es lo que Susana entiende. Entonces, no hay una necesidad de que alguien quiera ser presumido, no quiero que me presuman”, afirmó.

Finalmente, dejó abierta la posibilidad de que su vínculo con Susana Alvarado evolucione, pero sin apresurarse. “Estamos atravesando una etapa bonita de nuestras vidas, ambos, y estamos conociéndonos. Ahora, qué va a pasar después. No sé”, concluyó con una sonrisa.