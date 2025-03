Este sábado 1 de marzo, Xiomy Kanashiro hizo su debut como conductora en 'Zona Musical', el nuevo programa de Panamericana Televisión, acompañada de Rosa Leiva y Jhoany Vegas. Durante la transmisión, lanzó un comentario sutil que muchos interpretaron como una indirecta a Jefferson Farfán, desatando especulaciones en redes sociales.

Sus palabras no pasaron desapercibidas, especialmente porque surgen en medio de crecientes rumores sobre una posible reconciliación con el exfutbolista. Esto ocurre luego de que ambos confirmaran en sus redes sociales el fin de su "corta relación", lo que ha mantenido a sus seguidores atentos a cualquier señal de un acercamiento entre ellos.

Xiomy Kanashiro afirma que le gusta el "chocolate"

En las imágenes que rápidamente se hicieron virales, se observa a Jhoany Vegas presentando a uno de los invitados del programa musical con una frase que llamó la atención: "Es un chocolatito, es supertalentoso, le encanta el amor, la vida".

Fue en ese momento cuando volteó hacia Xiomy Kanashiro y, con picardía, le preguntó si aún creía en el amor. Sin dudarlo, la ‘chinita’ respondió con firmeza: “Por supuesto”. Acto seguido, Vegas añadió que el invitado era un “morenaje”, a lo que Kanashiro reaccionó rápidamente repitiendo con una sonrisa: “Chocolate, chocolate”.

En ese instante, Vegas no dudó en hacerle una pregunta directa a Xiomy Kanashiro: “¿A ti te gusta el chocolate?”. Con una sonrisa, la ‘chinita’ respondió sin titubear: “Me encanta el chocolate, yo creo que a todo el público le gusta, ¿sí o no?”.

Este momento no pasó desapercibido y rápidamente se volvió viral en redes sociales, donde muchos lo interpretaron como una sutil indirecta a Jefferson Farfán, avivando aún más los rumores sobre una posible reconciliación.

Xiomy Kanashiro afirma que no ha retomado su relación con Jefferson Farfán

Ante los rumores de una posible reconciliación con Jefferson Farfán, Xiomy Kanashiro dejó en claro que su relación ha terminado y que mantienen solo una amistad. La bailarina aseguró que no tiene inconvenientes en haber sido vista en la camioneta del exfutbolista, ya que solo fue a "recoger algunas cosas".

"Si me han visto en la camioneta fue porque fui a recoger unas cosas, él y yo hemos quedado como amigos. Cuando una persona es importante para ti, se le desea lo mejor; le deseo que le vaya súper bien", expresó con seguridad.

Además, Xiomy Kanashiro habló sobre las especulaciones en torno a su ruptura con Jefferson Farfán, especialmente sobre los rumores que afirmaban que él no quiso oficializar la relación. "Hay muchos comentarios que dicen que él no me quiso oficializar; en algún momento se sabrá toda la verdad, quién fue la persona que no quiso desde un principio", concluyó.