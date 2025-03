El exfutbolista Juan Manuel Vargas anunció el lanzamiento de su nuevo podcast, en el cual promete un contenido diferente al de su colega Jefferson Farfán. El popular ‘Loco’ se adentra en el mundo del streaming, donde planea sorprender a sus seguidores.

Después de un tiempo alejado de las canchas, Vargas ha comenzado a reaparecer en el ámbito mediático, participando en diversos programas y compartiendo su experiencia en redes sociales. En este contexto, el exjugador de Universitario de Deportes se prepara para competir en el mundo del podcasting, un terreno que ha demostrado ser lucrativo para muchos.

Un nuevo comienzo en el mundo del streaming

En una reciente entrevista, Vargas compartió su proceso de adaptación tras su retiro del fútbol, revelando que enfrentó momentos difíciles que lo llevaron a buscar ayuda profesional. Con su nuevo proyecto, busca no solo entretener, sino también ofrecer un enfoque único en el formato de podcast.

Juan Manuel Vargas ha decidido dar un paso hacia el mundo del streaming, un sector que ha crecido exponencialmente en los últimos años. Consciente de las oportunidades que ofrece, el ‘Loco’ se ha preparado para lanzar su podcast, donde promete contenido fresco y original. “El mío será algo diferente”, afirmó, dejando claro que su enfoque no será el mismo que el de Farfán.

Reflexiones sobre su carrera y su vida personal

En sus declaraciones, Vargas no solo habló sobre su nuevo proyecto, sino también sobre su vida tras el fútbol. Reconoció haber pasado por un proceso de depresión después de su retiro, lo que lo llevó a buscar ayuda profesional.

“No dormía, me levantaba viendo películas en la mañana y de nuevo me dormía, no hacía nada”, confesó, reflejando la lucha interna que enfrentó.

El exfutbolista también expresó su nostalgia por el deporte que ama, reconociendo que, a pesar de su edad, aún siente que podría haber continuado jugando. Mencionó a otros jugadores como Hernán Barcos y Paolo Guerrero, quienes han mantenido su nivel de disciplina y rendimiento a pesar de los años. “Si hubiera seguido en el fútbol, veo a tantos que pienso que hubiese seguido en el fútbol”, comentó,