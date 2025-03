El programa ‘Amor y fuego’ sigue impactando a los televidentes al destapar más conversaciones comprometedoras entre Christian Cueva y Marisol. Este viernes 14 de marzo, se revelaron nuevos chats de WhatsApp que mostrarían al futbolista cada vez más insistente con la ‘Faraona de la cumbia’.

Si en los primeros días se vieron mensajes cariñosos como “mi amor” y “te quiero mucho”, luego amenazas, ahora los chats revelan una aparente obsesión de ‘Aladino’ por la cantante. Según las conversaciones mostradas por Rodrigo González ‘Peluchín’ y Gigi Mitre, estos intercambios datan de mediados de 2023, cuando ambos ya se conocían en persona y planeaban verse nuevamente.

Sin embargo, la reunión no se concretaba, ya que Marisol se negaba a asistir sola a los encuentros. La cantante prefería ir acompañada con uno de sus músicos o asistentes para no llamar la atención y empiecen a rumorear.

Christian Cueva habría mostrado su ‘lado obsesivo’ por Marisol

El 25 de julio de 2023, Christian Cueva, aparentemente hospedado en el hotel Westin, le escribió a Marisol por WhatsApp en horas de la tarde para coordinar un encuentro. Sin embargo, la cantante se excusó, argumentando que era un lugar donde la conocían. Ante esto, el futbolista le propuso reunirse en su casa o en un departamento. Marisol aceptó, pero dejó en claro que no acudiría sola. “Podemos cenar algo o no sé, pero sola no puedo. Yo estaré con dos de mis músicos y mi asistente, ya que nos meteríamos en problemas”, le respondió la cantante.

Los chats expuestos por ‘Amor y fuego’ muestran mensajes inconexos, pero sí evidencian una llamada perdida de Cueva alrededor de la medianoche del 26 de julio, día del cumpleaños de Marisol. En la conversación, el futbolista le preguntó dónde estaba, pero la cantante recién le respondió al día siguiente con un mensaje seco y distante: “Gracias por tu esfuerzo, Cris. Bendiciones, cuídate mucho”. Según las especulaciones, ‘Aladino’ habría plantado a Marisol en su cumpleaños, lo que habría provocado su molestia.

Desde el 3 de agosto de 2023, Marisol dejó de responderle a Christian Cueva y comenzó a ignorar sus constantes mensajes y llamadas. Según los chats revelados por el programa de Willax, el futbolista habría estado obsesionado con la intérprete de ‘La escobita’, enviándole insistentes textos durante todo el mes de agosto. Uno de sus últimos mensajes en ese período cerró con una frase contundente: “Te esperaré siempre”.

Sin embargo, la conversación quedó en pausa hasta el 15 de enero de 2024 (se desconoce si Cueva siguió insistiendo los meses anteriores), cuando Marisol finalmente respondió a las insistencias del futbolista, retomando la comunicación con él.

¿En qué lugar se vieron por primera vez Cueva y Marisol?

Christian Cueva y Marisol se conocieron en persona el 7 de enero de 2023, durante la boda de Brunella Horna y Richard Acuña. Aunque ya intercambiaban mensajes desde 2022, fue en esta celebración donde coincidieron por primera vez. El futbolista, entusiasmado por el momento, se subió al escenario para cantar a dúo con la ‘faraona de la cumbia’ el tema ‘Gitana’. La química entre ambos era evidente, y en medio de la emoción, Cueva exclamó: "Gracias a Dios te pude conocer hoy día", mientras Marisol sonreía.

Lo curioso es que, en aquella ocasión, Christian Cueva asistió a la boda junto a su esposa Pamela López, mientras que Christian Domínguez llegó acompañado de Pamela Franco, quien en la actualidad es la pareja de ‘Aladino’.