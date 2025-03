En una reciente entrevista con una radio local, Amy Gutiérrez dejó en claro que sí respeta las amistades que tiene, luego de haber sido señalada en redes sociales de manera despectiva por haberse involucrado con la expareja de una de sus anteriores bailarinas.

Hace una semana, Amy Gutiérrez confirmó que sí inició una relación con José Carlos García, un bailarín y cantante de su orquesta, quien anteriormente estuvo con Claudia López, la bailarina que salió a acusar a Gutiérrez de haberse ‘metido’ en su romance.

PUEDES VER: Daniela Darcourt se pronuncia sobre polémica de Amy Gutiérrez

Amy Gutiérrez rompe su silencio tras críticas



Recientemente, Amy Gutiérrez estuvo en radio Moda, donde le consultaron si consideraba que tenía códigos de amistad o no, luego de que se viralizó en redes sociales por supuestamente haberse involucrado en la relación de una de sus exbailarinas.

A pesar de que Amy Gutiérrez ya en una anterior entrevista dejó en claro que no tocará este tema donde la acusan, aclaró que sí tiene códigos de amistad. “Por supuesto que sí tengo códigos de amistad porque la amistad para mí se gana. La amistad para mí no es solo de un mes, de dos o tres meses, de un año… no”, detalló duramente.

Asimismo, Amy Gutiérrez resaltó que parte de la amistad es el respeto, dejando de lado las críticas que ha recibido en las últimas semanas tras las acusaciones de Claudia López, la joven que aseguró que la cantante se había ‘metido’ en su relación.

“La amistad para mí es el respeto también. La amistad para mí es más allá de tener una química con alguien. Es algo que tú generas muchos años, desde una etapa de tu vida, y una persona que ha estado para ti en todos los momentos y que ha sido recíproco”, agregó.

Amy Gutiérrez se defiende ante la polémica

Por otro lado, Amy Gutiérrez aseguró que siempre ha respetado los códigos en la amistad, dejando entrever que su bailarina no habría sido de su círculo cercano.

“Yo con las personas que son mis mejores amigos, no estoy diciendo que con otra persona no, pero yo siempre he tenido esos códigos porque sí me considero una buena amiga y sí me considero una persona que tiene códigos y respeta”, concluyó sobre el tema.