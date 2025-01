Pamela Franco habló para 'Amor y fuego' tras las polémicas declaraciones de Pamela López, quien aseguró que Christian Cueva no cumple con sus responsabilidades como padre al no pasar pensión ni visitar a sus hijos. En medio de la entrevista, la periodista cuestionó a la cumbiambera sobre si intervendría para motivar a su pareja, Christian Cueva, a asumir su rol paternal. Sin embargo, Franco evitó entrar en el tema y marcó distancia al asegurar que solo las personas involucradas pueden hablar al respecto.

La conversación tomó otro giro cuando se le consultó sobre Christian Domínguez, padre de su hija, y cómo reaccionaría si él siguiera los pasos de Cueva. Pamela Franco defendió con firmeza al cumbiambero, asegurando que hasta el momento ha cumplido con sus obligaciones como padre.

¿Qué dijo Pamela Franco sobre el rol de padre de Christian Domínguez?

Cuando la periodista le preguntó si influenciaría a Christian Cueva para que asuma sus responsabilidades con sus hijos, Pamela Franco fue clara: “Yo en eso no puedo opinar nada porque los únicos que pueden decir lo que pasa o no en la realidad son las personas involucradas”. Estas declaraciones dejaron en evidencia su intención de mantenerse al margen del conflicto entre su pareja actual y Pamela López, quien afirmó que Cueva no aporta económicamente ni se preocupa por sus pequeños.

Sin embargo, el tono de Pamela Franco cambió cuando se le preguntó por Christian Domínguez. Al respecto, señaló que el cantante siempre ha estado al pendiente de su hija y resaltó su responsabilidad. “Christian, hasta el momento, económicamente está pasando todo bien. Pero sabes qué pasa, no tengo por qué estar hablando del papá de mi hija”, afirmó con firmeza, dejando claro que no tiene nada que reprocharle.

Incluso, su amiga Vanessa Pumarica, quien la acompañaba en ese momento, intervino para elogiar al lider de Gran Orquesta. “Es un buen padre”, aseguró, reforzando las palabras de Pamela Franco. Además, la intérprete de 'Dile la verdad' aseguró que está feliz si su hija está bien y no tendría inconvenientes con que Domínguez mantenga una relación estable con Karla Tarazona, siempre y cuando ella estime a su pequeña. “Si quieren a mi hija, me tienen ganada a mí”, concluyó.