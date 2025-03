Durante el estreno del programa ‘La noche habla’, Pamela López fue la primera invitada y reveló más detalles sobre el vínculo entre Marisol y Christian Cueva, ya que incluso compartieron un audio donde la cantante le confesó a la trujillana, de cómo el futbolista intentó acercarse a ella.

En la grabación, Marisol menciona que Christian Cueva la contactaba de manera frecuente y que, al principio, optó por seguirle la corriente con el fin de comprender sus verdaderas intenciones. “Siempre le comenté a mi manager lo que pasaba y me advirtió que tuviera cuidado. Mi gran error fue seguirle la corriente al inicio para ver hasta dónde llegaba”, se le escucha decir a la ‘Faraona’.

Laura Spoya no cree en la palabra de Marisol

Tras escuchar el contundente audio donde Marisol intentó excusarse sobre su vínculo con Christian Cueva, Laura Spoya intervino y resaltó que no cree en lo que dice la cantante, ya que considera que debió ponerle un alto al futbolista desde antes.

“Me voy a poner un poquito incisiva, yo personalmente no le creo, no le creo nada. Y dice que hasta ha llorado, pero para mí esas lágrimas son de cocodrilos. ¿Tú le crees realmente?”, le cuestionó Laura Spoya a Pamela López y ella respondió con un contundente “no”.

En esa misma línea, Laura Spoya dejó entrever que estaría del lado de Christian Cueva y de Marisol al mismo tiempo, por lo que no confía en su palabra.

“¿Por qué no le crees, qué te hace pensar que ella quizá está tratando de jugar para los dos bandos?, porque me parece que está tratando de excusarse con las amenazas, con que él es así todo el tiempo, pero ella ha llevado hasta esas instancias que él termine llamando para llorar. Ella fue su paño de lágrimas”, añadió sobre el tema.

Pamela López sobre Marisol

Por otro lado, Pamela López reveló que Marisol nunca fue su amiga y que no entiende cómo tenía un vínculo tan cercano con Christian Cueva.

“No sé en qué momento fue, ella no pertenecía a mi círculo de amistad, él jamás me habló que tenía una amistad con ella, nunca. Que la admiraba sí, porque le gustaba su música y hemos ido a algunos conciertos de ella. Pero jamás me imaginé que tenían una amistad”.