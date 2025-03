Christian Cueva ha estado en el centro de la atención mediática, pero no por sus habilidades futbolísticas, sino por escándalos extradeportivos. Tras varios meses sin equipo, el mediocampista encontró una nueva oportunidad en Cienciano, aunque su rendimiento no ha sido el esperado.

En este contexto, Roberto ‘Chorri’ Palacios, figura emblemática de la selección peruana, ha expresado su preocupación por el futuro de ‘Aladino’ y la necesidad de que se enfoque en su carrera. Por ello, contó que pudo conversar con el volante y le ofreció un consejo directo sobre su carrera.

¿Qué conversó 'Chorri' Palacios con Christian Cueva?

En una reciente entrevista en el programa de YouTube ‘Tampoco, Tampodcast’, Palacios enfatizó que Cueva debería aprovechar sus últimos años como futbolista profesional.

“Me hubiera encantado que él hubiera entendido, se hubiera puesto a entrenar, a prepararse y terminar sus años disfrutando de su gran juego y no lo ha hecho. Hoy está en Cienciano, debería ser titular, no lo he visto, debería haber entendido que tiene que aprovechar estos años que le quedan, después de todo lo que le ha pasado”, dijo.

¿Qué consejo le dio 'Chorri' Palacios a Christian Cueva?

Palacios reveló detalles de una conversación que tuvo con Cueva en La Videna, donde le aconsejó disfrutar de su tiempo como profesional antes de dedicarse a otras actividades, como cantar o salir a bailar.

“Yo conversé con él en La Videna, le dije que disfrutara el tiempo que le queda como profesional, después va a tener tiempo de ser realmente lo que quiera, cantar, salir a bailar y todo eso, pero esperemos que este año que está en Cienciano y le han dado una oportunidad", añadió.