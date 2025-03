Macarena Vélez y Said Palao terminaron su relación en 2019. Foto: Willax/Instagram

Macarena Vélez y Said Palao terminaron su relación en 2019. Foto: Willax/Instagram

Alejandra Baigorria y Said Palao se preparan para celebrar su matrimonio en las próximas semanas. En este contexto, Macarena Vélez compartió su opinión sobre este significativo acontecimiento en la vida de su expareja, dejando en claro que les desea lo mejor: “Que sean felices, la verdad que nada... les deseo lo mejor”, señaló en una entrevista.

Recientemente, Macarena Vélez ha sido el centro de una controversia luego de ser vista en estado de ebriedad durante el último fin de semana, lo que llevó a su actual saliente, Juan Ichazo, a cargarla. En medio de su defensa sobre este incidente, la modelo también fue interrogada acerca de las próximas nupcias de su expareja, Said Palao.

PUEDES VER: Magaly Medina critica la romántica foto de Macarena Vélez y Juan Ichazo

Macarena Vélez sobre Said Palao

Como se recuerda, Macarena Vélez y Said Palao mantuvieron una relación sentimental durante varios años, la cual concluyó en el año 2019. A pesar de su separación, ambos han continuado siendo objeto de atención mediática.

Por ello, Macarena Vélez, en entrevista con las cámaras de ‘Amor y fuego’, fue consultada por el próximo matrimonio de Said Palao y Alejandra Baigorria, donde les deseó lo mejor. “Que sean felices, la verdad que nada... les deseo lo mejor. Obviamente es una etapa increíble, súper hermosa, todo lo mejor para ambos”, detalló la influencer.

Poco después, la reportera del programa le consultó a Macarena Vélez por qué seguía usando la cadenita que le regaló Said Palao hace años, a lo que ella mencionó que no tiene significado y solo lo usa porque le gusta. “¿Qué tiene que ver si uso la cadena o no la uso?”, se cuestionó la exchica reality.

PUEDES VER: Juan Ichazo oficializa su relación con Macarena Vélez con romántica foto tras desplante que le hizo en vivo

¿Cuándo será la boda de Said Palao y Alejandra Baigorria

Los medios de comunicación han confirmado que la esperada boda de Alejandra Baigorria y Said Palao está programada para el sábado 26 de abril de este año. La ceremonia se llevará a cabo en la Iglesia de San Pedro, ubicada en el Centro de Lima, mientras que la recepción podría tener lugar en el Fundo Casa Blanca, un lugar que promete ser el escenario perfecto para celebrar este importante acontecimiento.