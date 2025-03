Macarena Vélez ha estado en el centro de la polémica últimamente, luego de ser criticada por la difusión de unas imágenes en donde aparecía en estado de ebriedad. El video generó un gran revuelo, y muchos usuarios no dudaron en señalarla por su comportamiento. Sin embargo, la influencer no ha dejado que las críticas la afecten, y su relación con Juan Ichazo continúa adelante.

Además, la relación de Macarena Vélez y Juan Ichazo no ha estado exenta de controversias. La expareja de Ichazo, Johana 'Nena' Cubillas, también se mostró en contra de la nueva relación del padre de sus hijos. A pesar de los conflictos, la exchica reality mostró su apoyo al argentino al felicitarlo por su cumpleaños con un emotivo mensaje, demostrando que siguen juntos.

Macarena Vélez celebra el cumpleaños de Juan Ichazo

Este domingo 9 de marzo, a la medianoche, Macarena Vélez compartió a través de sus historias de Instagram detalles de la celebración del cumpleaños de Juan Ichazo. La exchica reality y el coach de salud se reunieron con algunos amigos para disfrutar de una cena juntos.

Además, Macarena publicó un video en el que cantaban "Feliz cumpleaños" a Ichazo, quien se mostraba sonriente y agradecido mientras tenía frente a él una vela de chispas sobre un postre. Vélez acompañó la publicación con un emotivo mensaje: "Feliz vuelta al sol, hermoso. Que todo lo más lindo de este universo esté siempre contigo y logres todo lo que te propongas, a por mil", escribió la influencer.

'Nena' Cubillas desmiente a Juan Ichazo

Este sábado 8 de marzo, Johana Cubillas respondió a través de sus historias de Instagram a las controversiales afirmaciones de su expareja, Juan Ichazo, quien había declarado que ella no le permitía ver a sus hijos. En su pronunciamiento, la 'Nena' negó rotundamente dicha afirmación y presentó evidencia de que el coach de salud sí tiene contacto con los menores.

“Bueno, como me cansé de las mentiras que se dicen sobre mí, sobre todo porque me ponen como ‘mala mamá’, como que no dejo que que Juan vea a mis hijos. Y él mismo dijo: ‘Cada vez que yo subo cosas con su nueva novia, ella no me deja ver a los chicos’. Vamos a desmentirlo, porque a mí no me gusta la mentira”, dijo la hija de Teófilo Cubillas.

Es así como Johana Cubillas mostró un video que evidenciaba cómo el argentino pasaba tiempo de calidad con sus dos hijos, desmintiendo así las declaraciones previas de su expareja en un programa de espectáculos.