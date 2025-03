A través de sus redes sociales, Juan Ichazo sorprendió a sus seguidores al publicar una romántica foto con Macarena Vélez, lo que ha sido cuestionado por Magaly Medina, ya que la periodista considera que es poco empático con la madre de sus hijos, la ‘Nena’ Cubillas.

En los últimos días, Johana ‘La Nena’ Cubillas y su expareja Juan Ichazo protagonizaron una serie de enfrentamientos mediáticos a raíz de la nueva relación del argentino con Macarena Vélez. A pesar de que el joven desmintió cualquier vínculo amoroso con la exchica reality, la situación se complicó cuando publicó una imagen romántica en sus redes sociales, lo que generó la crítica de la conductora Magaly Medina.

Magaly Medina sobre la nueva ‘parejita’

Este viernes 7 de marzo, luego de que Juan Ichazo compartiera una tierna imagen junto a Macarena Vélez, Magaly Medina, en su programa, no dudó en criticar al argentino por mostrarse en una nueva relación luego de su separación con la ‘Nena’ Cubillas.

“Esta foto muy amorosa, muy romántica, como si tuvieran una relación con Macarena. Justamente después de haberse peleado de la forma tan horrible con su expareja y madre de sus dos hijos. Esto me parece poco empático de parte de un hombre. Es falta de empatía hacia una mujer con quien compartió varios años y le dio dos hijos”, señaló al inicio.

Poco después, Magaly Medina dejó entrever que las actitudes de Juan Ichazo serían un indicio de narcisismo: “Hay gente que tiene rasgos muy narcisistas porque no tiene empatía con el dolor que puede estar teniendo su expareja. Respeto es una palabra que algunas personas no tienen en su vocabulario y no está en su escala de valores”.

Macarena Vélez defendió a Juan Ichazo

Hace unos días, Macarena Vélez se presentó en el programa ‘América hoy’ para pronunciarse sobre las críticas lanzadas por Johana Cubillas, la expareja de su actual saliente, Juan Ichazo.

“Si ellos ya están separados, por algo es, y son padres de hijos. Creo que, como padres, también tienen que respetarse y pido que esa señora me respete a mí como persona porque no me conoce (...) les puedo decir que es un papá increíble, es un papá excelente, está presente en todo momento, yo lo sé, lo he visto”, mencionó la modelo en defensa del argentino.