Como es tradición en cada pareja, Said Palao y Alejandra Baigorria han decidido que tendrán su luna de miel en Europa, visitando diferentes países durante algunas semanas. Al parecer, la boda sería más pronto de lo que se esperaba, ya que ambos han evidenciado su emoción por finalmente caminar al altar juntos.

De acuerdo con la información que han difundido, la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao se realizará en 2025 en los próximos meses, aunque la fecha exacta y el lugar aún no se han revelado públicamente. Los preparativos para su evento estarían listos, ya que la misma empresaria reveló que lo más importante ya estaba apartado.

¿A dónde viajará la pareja?

En una entrevista con ‘Estás en todas’, Alejandra Baigorria y Said Palao revelaron algunos detalles de su boda, así como el destino que eligieron para celebrar su próxima luna de miel. El modelo contó que se irán por 3 semanas a Europa, además de que también visitarán Arabia Saudita.

“Nos vamos tres semanas recorriendo Europa. Vamos a España, Francia, Italia y Arabia Saudita; allí cerramos”, afirmó muy emocionado. Cabe señalar que, junto con Alejandra Baigorria, el chico reality está organizando los últimos detalles de su boda.

En relación con los preparativos de su boda, Said Palao expresó su tranquilidad al señalar que se encuentran ajustando los últimos detalles para prevenir cualquier imprevisto conforme se acerque la fecha del evento.

“Estamos con los preparativos, o sea, correteando con algunas cositas. Queremos dejar todo listo lo antes posible para no estar tampoco con la presión. Después, ya los nervios vendrán acercándose la fecha de la boda”, detalló en la entrevista.

¿Transmitirán su boda en vivo?

Por otro lado, Said Palao abordó la opción de difundir el evento mediante plataformas digitales, destacando YouTube como una alternativa viable. Esta propuesta fue igualmente planteada por Alejandra Baigorria, quien coincidió con su novio.

“La verdad, no me complico con esas cosas, pero sería bastante bueno eso de rentabilizarlo. Igual, las cámaras van a estar allí; todo el mundo tiene el celular. Tampoco me parece mala idea; yo no me voy a complicar por esas cosas que son factores externos. Yo trato siempre de vivir mi vida lo mejor posible con mi familia, con mis amigos, divertirme con Ale, y eso es lo único que me importa”, concluyó el joven.