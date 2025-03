Cuando Carlos Venegas Velarde, más conocido en YouTube como 'Chiquiwilo', comenzó su proyecto de entrevistas, enfrentó la dificultad de conseguir figuras mediáticas para su programa. En su búsqueda por atraer rostros conocidos, contactó a la exsuboficial de la Policía Nacional del Perú (PNP) y modelo Jossmery Toledo, quien aceptó la invitación, pero bajo condiciones inesperadas.

El influencer, que ya contaba con el apoyo de otros creadores de contenido en su espacio digital, intentaba incluir personalidades de la televisión para ampliar su audiencia. Sin embargo, nunca imaginó que Toledo le solicitaría una suma de dinero a cambio de su participación, convirtiéndose en la única invitada que le ha cobrado hasta la fecha.

¿Cuáles fueron las exigencias de Jossmery Toledo?

Durante su participación en el programa ‘Good Time’, 'Chiquiwilo' reveló que Jossmery Toledo le pidió S/3.000 para aparecer en su podcast. En su intento por impulsar su contenido, el youtuber aceptó la oferta, llegando incluso a vender su automóvil para costear la entrevista. "Yo vendí mis cosas para conseguir esos S/3.000 soles, era además lo primero que gané en YouTube. Yo tenía un carrito, lo vendí porque era una inversión", confesó.

Además del pago, Jossmery Toledo impuso otra exigencia: la presencia de aire acondicionado durante la grabación, alegando que sudaba demasiado. "Me pidió aire acondicionado, eso sí es verídico, porque me dijo que sudaba mucho. Me tuve que conseguir aire acondicionado, me prestaron pues", relató el influencer entre risas.

A pesar del sacrificio económico, 'Chiquiwilo' considera que la presencia de Toledo en su programa fue clave para atraer a otros invitados. "Luego, cuando invitaba a alguien de la tele, les decía: ‘¿Cómo no vas a venir si ha estado Jossmery?’. Eso les daba más confianza, funcionó", explicó.

‘Neutro’ también habló sobre las exigencias de Jossmery Toledo

El streamer Arturo Fernández, conocido como ‘Neutro’, también reveló episodios similares relacionados con Jossmery Toledo. Según contó en una entrevista con Giancarlo Granda, durante un viaje a Colombia, Toledo mostró descontento con el alojamiento y pidió quedarse en una isla privada, además de contar con un yate exclusivo.

"Al llegar se transformó en la 'tomba'. Me dijo: ‘¿Airbnb? ¿Perdón?’", relató el streamer sobre la reacción de Toledo al enterarse de que el hospedaje era un hotel con doble habitación. Para evitar conflictos, ‘Neutro’ accedió a sus exigencias. "Me pidió un yate para ella sola y yo se lo di para que no j*da", afirmó.