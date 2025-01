La expolicía y modelo Jossmery Toledo rompió su silencio en el programa 'Amor y fuego' tras las declaraciones del tiktoker Neutro, quien afirmó en el podcast 'Tiempo muerto' de Giancarlo Granda que la exchica reality habría exigido extravagancias durante un viaje juntos, como un yate exclusivo y una botella de licor valorizada en S/4.000. Según el creador de contenidos, estas demandas habrían generado tensiones, lo que rápidamente encendió las redes sociales y dividió opiniones entre los seguidores de ambos.

En su intervención, Toledo desmintió las acusaciones y señaló que Neutro le aseguró cubrir todos los gastos del viaje. "Me dijo 'yo te voy a pagar todo, te voy a pagar el hotel, porque a las finales es programa de él y él genera ingresos con eso", declaró, dejando en claro que sus peticiones estaban dentro de los acuerdos previamente conversados.

Jossmery Toledo confronta a tiktoker Neutro tras sorpresivas declaraciones

En un primer momento, Jossmery Toledo aseguró que no buscará un enfrentamiento con Neutro, sin embargo, también le advirtió que cuenta las cosas con la verdad, ya que no quiere que la hagan quedar mal a nivel público. "No vale la pena pelearse por ese tema. Si él quiere hablar algo en su stream, que hable con base, no que me haga quedar como si yo le hubiese pedido algo a él. Hubiera sido una interesada si lo llevaba de shopping como muchas (...)", señaló.

Además, Jossmery Toledo explicó los motivos detrás de su decisión de aceptar la propuesta de Neutro para colaborar en su contenido. Durante su intervención en 'Amor y fuego', la modelo señaló que la iniciativa partió del tiktoker, quien buscaba generar exposición mediática a través de esta colaboración. "En este caso, fue una colaboración, porque obviamente quería pantalla (...) Le acepté la propuesta, vamos a hacer la colaboración y me dice 'ya está bien, yo te voy a pagar todo, te voy a pagar el hotel, porque a las finales es programa de él y él genera ingresos con eso", agregó.

¿Jossmery Toledo pidió un licor de S/4.000?

Jossmery Toledo también se refirió a las acusaciones sobre los supuestos pedidos extravagantes durante el viaje, negando categóricamente que ella haya exigido un costoso licor. Según explicó, el comentario sobre la bebida de S/4.000 fue hecho por su amiga en tono de broma, al notar que Neutro quería aparentar ser una persona de altos recursos

"A mí si me vas a conquistar con trago, no es la manera. La que quería trago era mi amiga y por molestar, ya que él se la daba de 'platudo', mi amiga dijo, en broma, 'a ver, este (licor de S/4.000)' y él como que se asombró, se miró la cara con el otro amigo y al final se compró el valor del mismo trago. Se compró cinco tequilas y se las tomó él solo", sentenció la influencer.