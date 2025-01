La modelo y exintegrante de reality, Jossmery Toledo, generó controversia al hablar sobre su experiencia en un viaje a Colombia con el streamer conocido como Neutro. Según lo relatado por Toledo en el programa 'Amor y fuego', el creador de contenido la invitó a este viaje bajo la premisa de una colaboración, ofreciendo cubrir todos los gastos. Sin embargo, las cosas no salieron como esperaba.

Jossmery Toledo se pronuncia tras críticas de tiktoker Neutro

Jossmery Toledo explicó que la intención inicial era visitar una isla en Cartagena, pero debido a las condiciones climáticas, no pudieron concretar ese plan. A pesar de esto, la modelo manifestó su molestia por ciertas actitudes de Neutro durante el viaje, calificándolo de “gilerito” y señalando que aparentaba no querer gastar demasiado.

“Yo sentía que él no quería gastar porque me dijo: ‘Yo con tu amiga te voy a hospedar en un hotel’, y de la nada se fue a un Airbnb. Para empezar, me invitó a mí y él en sus streams se las da de gilerito, como que está con una y con otra. Tú sabes que a mí no me gusta ese tema”, declaró Toledo durante la entrevista.

En sus declaraciones al programa 'Amor y fuego', Jossmery enfatizó la importancia de la exclusividad al recibir una invitación de este tipo. “Si me ha invitado a mí, es tema de exclusividad, creo yo”, afirmó, dejando en claro que esperaba un trato distinto por parte del streamer.

Otro de los momentos que Jossmery Toledo destacó fue el elevado gasto en bebidas alcohólicas por parte de Neutro. Según la modelo, el streamer adquirió un trago cuyo valor alcanzaba los 4,000 soles. Sin embargo, el monto final se incrementó aún más.

“Al final, se compró el valor del mismo trago, que creo que fue 3,000 soles, hasta 5,000 llegó. Se compró 5 tequilas y se las tomó él solo. Se lo tomó hasta decir basta, que al día siguiente ni siquiera pudimos ir al yate”, relató Toledo, mostrando su descontento con las prioridades de Neutro durante el viaje.