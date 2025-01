Arturo Fernández, conocido en redes sociales como el tiktoker Neutro, dio qué hablar tras compartir detalles sobre su experiencia con la modelo Jossmery Toledo durante un viaje a Colombia. Según el creador de contenido peruano, el objetivo del viaje era generar material exclusivo para sus plataformas digitales, aprovechando la popularidad de la exsuboficial de la Policía Nacional del Perú. Sin embargo, lo que comenzó como una colaboración profesional se transformó en una experiencia marcada por tensiones y exigencias de lujo.

Neutro, quien organizó el viaje junto a otras figuras influyentes, relató en una entrevista con Giancarlo Granda que la presencia de Toledo era clave para atraer audiencia. Desde el inicio, accedió a diversas solicitudes de la modelo, esperando que ello ayudara a posicionar su contenido. Sin embargo, algunos pedidos, como un yate privado y bebidas exclusivas, sobrepasaron sus expectativas iniciales y provocaron momentos incómodos.

¿Cuáles fueron todos los pedidos de Jossmery Toledo?

La experiencia comenzó con un desacuerdo sobre el alojamiento. Según Neutro, la modelo mostró descontento al descubrir que las habitaciones reservadas eran en un hotel con habitaciones dobles y no un espacio privado. “Al llegar se transformó (...). Me dijo: ‘¿Airbnb? ¿Perdón?’. Yo le expliqué que no era una casa, sino un hotel bonito”, detalló.

Las solicitudes continuaron cuando Jossmery Toledo pidió un traslado a una isla privada y un yate exclusivo para su uso. “Ella me había pedido un hotel ahí. También me pidió un yate para ella sola y yo se lo di para que no ...”, comentó el tiktoker, quien accedió para evitar más conflictos.

Otro momento incómodo surgió durante una salida nocturna. En una discoteca, mientras Neutro ordenaba una botella de tequila Don Julio, la modelo señaló una bebida valorada en aproximadamente S/4.000. “Cuando le digo a Jossmery qué quiere tomar, me señala un trago de 4 mil soles. Yo me reí nomás, pero mis amigos se 'paltearon' un poco porque no fue como que (haya sugerido comprar el trago), sino que agarró (la carta y señaló el trago), y se volteó”, relató.

A pesar de los esfuerzos por complacerla, las tensiones alcanzaron su punto máximo cuando Toledo tuvo un altercado con el equipo de seguridad de Neutro. Este incidente motivó la decisión de que ambos continuaran el viaje por separado, aunque aclararon que mantienen una relación amistosa. “La 'tomba' tiene su lado especialito, pero es bien piola. Quedamos en buenos términos, pero no la vuelvo a llevar de viaje. Somos buenos amigos”, acotó.