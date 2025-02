Mayra Goñi rompió su silencio luego de que Jossmery Toledo afirmara que la actriz la había enfrentado por el streamer Neutro. La exintegrante de 'Ven, baila, quinceañera' negó que su conversación con la 'extombita' haya sido una confrontación y aseguró que su mensaje solo fue para aclarar un malentendido, descartando cualquier rivalidad por el creador de contenido.

Durante una entrevista con 'América Espectáculos', la actriz explicó que nunca tuvo problemas con Jossmery Toledo y que su mensaje no tenía la intención de generar conflicto. Asimismo, desmintió rotundamente que haya discutido con alguien por un hombre y aseguró que la situación se ha malinterpretado.

Mayra Goñi niega haber enfrentado a Jossmery Toledo por Neutro

La polémica entre Mayra Goñi y Jossmery Toledo ha generado revuelo en el mundo del espectáculo. Todo comenzó cuando la exsuboficial de la Policía Nacional del Perú reveló en el programa 'América hoy' que la actriz la había "parchado" a través de WhatsApp debido al streamer Neutro y le pidió que no "le lavara la cabeza" al creador de contenido digital.

Ante estas declaraciones, Mayra Goñi decidió romper su silencio y aclarar los hechos en una entrevista con 'América Espectáculos'. La actriz negó haber encarado a Jossmery Toledo por el streamer Neutro y aseguró que todo fue producto de un malentendido. “La verdad es que con Jossmery yo nunca había tenido ningún problema, pero no sé por qué lo hace, igual no le voy a responder”, afirmó la también cantante.

Cuando le preguntaron si realmente había "cuadrado" a Jossmery Toledo, la actriz aclaró que su mensaje no tenía ninguna intención de confrontación, sino que simplemente buscaba aclarar un malentendido. “No la he cuadrado por nadie. Solamente por un malentendido que pensé que ella tenía conmigo y dije: ‘Oye, ¿pasa algo?’”, explicó. “Por nadie en específico, la gente lo está malinterpretando y llevándolo como que me estoy peleando por Neutro. Yo no me he peleado por ningún hombre ni con nadie”, añadió.