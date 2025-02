Jossmery Toledo reveló que Mayra Goñi la enfrentó por el streamer Neutro. La influencer visitó el set de 'América hoy' y contó que la actriz le escribió para "parcharla" y pedirle que no le "lavara la cabeza" al creador de contenido. Además, mencionó que Fabio Agostini también estaría involucrado en la situación.

El streamer Neutro ha estado en el ojo del huracán tras su relación con Mayra Goñi y los recientes comentarios de Jossmery Toledo. La polémica aumentó luego de que la expolicía revelara detalles sobre los mensajes que recibió de la actriz y el posible romance entre ambos.

Jossmery Toledo cuenta qué le dijo Mayra Goñi por streamer Neutro

Durante su participación en 'América hoy', Jossmery Toledo confirmó que Mayra Goñi le escribió por WhatsApp para advertirle sobre su relación con Neutro. Según la influencer, la actriz le pidió que no "le lave la cabeza" al streamer, insinuando que podría estar involucrada sentimentalmente con él.

"Yo no lo quería decir, pero Mayra Goñi me parchó por Neutro. Me dijo que no le lave la cabeza y muchas cosas más. Me dio a entender prácticamente... no sé si está con él", declaró Toledo en vivo durante el programa.

Además, la expolicía reveló que la actriz también se comunicó con su expareja, Fabio Agostini, quien podría compartir su versión de los hechos en el futuro. "Él también está metido en esto. Cuando venga, seguro lo va a contar", mencionó.

La controversia surgió tras la reciente celebración del nuevo sencillo de Mayra Goñi, evento en el que Neutro le llevó mariachis, pero fue sorprendido con la inesperada aparición de Fabio Agostini. La reunión fue transmitida en Kick y contó con la presencia de diversas celebridades de internet, como Josi Martínez, Valentino, Flavia Laos y Alessandra Fuller.

Jossmery Toledo también sugirió que la relación entre Mayra Goñi y Neutro podría haber evolucionado a algo más que una simple amistad. "Para que alguien te parche así y te diga que no le laves la cabeza... es porque hay algo", afirmó.