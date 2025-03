La disputa entre Johana ‘Nena’ Cubillas y Juan Ichazo parece no tener fin. Este 6 de marzo, el programa 'Magaly TV: la firme' se comunicó con el coach de salud para consultarle sobre las recientes declaraciones de su aún esposa, quien lo acusó de desatender a sus hijos para pasar tiempo con su nueva saliente, Macarena Vélez.

En un momento, Juan Ichazo sorprendió al señalar que deseaba que su expareja “encontrara el amor” y dejara de hacer declaraciones sobre su vida personal. Esto provocó una reacción en la ‘Nena’ Cubillas, quien se conectó en vivo con Magaly Medina.

Juan Ichazo lanza fuerte declaración contra Johana Cubillas

En comunicación con un reportero de Magaly Medina, Juan Ichazo se mostró cansado de las constantes declaraciones de su ex, ‘Nena’ Cubillas. El argentino aseguró que la madre de sus hijos lo intenta perjudicar, luego de que ella criticara su vínculo con Macarena Vélez tras imágenes de la exchica reality en estado de ebriedad.

Asimismo, Ichazo dejó en claro que solo busca paz y que su expareja deje de hablar sobre su vida privada. Es así que le envió un sorpresivo mensaje a la madre de sus hijos. “Que se consiga el mejor hombre de su vida, la persona más amorosa, cariñosa y que sea diez mil veces mejor que yo, que como dice soy una porquería de mi***, ojalá que encuentre al amor de su vida, hoy, dentro de diez minutos, pero se lo ruego a Dios todas las noches para que me deje en paz”, fue el contundente mensaje del argentino.

Por su parte, la ‘Nena’ Cubillas, quien se encontraba en vivo en el programa de Magaly Medina, respondió de manera tajante: “Yo no soy como él y yo no voy a estar con la persona que se me cruce en frente”.

Johana Cubillas afirma que le dolió las acciones de Juan Ichazo

Ante su respuesta al padre de sus hijos, Magaly Medina le preguntó a la ‘Nena’ si le había dolido que Juan Ichazo no esperara más tiempo para iniciar una nueva relación con Macarena Vélez. Al respecto, Johana Cubillas aclaró que lo único que le incomodaba era verlo hablar en televisión para dejarla mal y que, además, respaldara las acciones de la exchica reality.

“Te voy a ser sincera, lo único que me ha dolido es verlo hoy sentado en ese programa, hablando de la madre de sus hijos descaradamente y avalando los comportamientos de esa chica (Macarena Vélez). Dejándome mal parada cuando he estado con él siete años y soy la mamá de sus hijos. No puedo entender que a él no le interese en lo absoluto mi estabilidad emocional”, sentenció.