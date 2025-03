En la reciente emisión de 'Magaly TV, la firme', se vivió un fuerte enfrentamiento entre Magaly Medina y Juan Ichazo, expareja de Johana Cubillas. El argentino llamó en vivo mientras su aún esposa brindaba declaraciones sobre su polémica separación. En un intento de controlar sus palabras, Ichazo le pidió que "respire" antes de hablar, lo que fue interpretado por Medina como un intento de manipulación.

La conductora no dudó en reprenderlo y calificarlo de “narcisista y manipulador”. La discusión escaló cuando Johana Cubillas recordó que, mientras ella cuidaba a sus hijos, Juan Ichazo fue captado cargando a Macarena Vélez, quien estaba en evidente estado de ebriedad. Medina cuestionó su comportamiento y lo comparó con Christian Domínguez, sugiriendo que sus acciones lo han convertido en un personaje más de la farándula.

Juan Ichazo provoca la furia de Magaly Medina

Durante la acalorada conversación, Juan Ichazo intentó desacreditar a Magaly Medina mencionando un episodio del pasado en el que la conductora se bajó la ropa interior en vivo. Sin embargo, ella reaccionó de inmediato y dejó en claro que ese momento fue parte de su programa.

"Yo estaba sobria cuando me bajé la bombacha en vivo, eso es parte de mi show. No creas todas las leyendas que se cuentan sobre mí", respondió Medina con contundencia. Además, cuestionó que Ichazo intentara controlar las palabras de Cubillas, pero no hiciera lo mismo con su "nueva amiga" Macarena Vélez, quien fue captada en una complicada condición debido al alcohol.

Indignada, la 'Urraca' no pudo contener su opinión y exclamó: "¡Qué horror, manipulador, un narcisista total!" en referencia al comportamiento de Ichazo durante la entrevista.

Johana Cubillas enfrenta en vivo a Juan Ichazo

La confrontación continuó con Johana Cubillas exigiéndole a su expareja que asumiera su responsabilidad como padre. "Mientras tú estabas cargando a Macarena, yo estaba cargando a tus hijos. Estás quedando fatal", le recriminó.

Por su parte, Juan Ichazo intentó frenar el tema diciendo: "Piensa en tus hijos, no les interesan las mujeres, tienen que vender contenido, necesitan que pises el palito y que hables". Esta declaración provocó la reacción inmediata de Magaly Medina, quien le advirtió: "No la amenaces aquí públicamente (...) Hágase cargo de sus actos, y mientras tú aparezcas en una cámara de televisión ampayado por mis cámaras, eres un Christian Domínguez más de la farándula y no te tengo que tener ningún respeto".

Finalmente, Medina lo cortó en vivo y continuó la conversación con Johana Cubillas, afirmando que su compromiso era "defender a las mujeres de conductas narcisistas y manipuladoras" como las que, según ella, demostró Juan Ichazo en la entrevista.