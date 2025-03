Dorita Orbegoso y Pamela Franco protagonizaron un intenso altercado en un evento reciente, reavivando conflictos pasados que se creían superados. La confrontación ocurrió durante la celebración del 35 aniversario de Yolanda Medina, donde ambas se encontraron y rápidamente comenzaron a intercambiar comentarios agresivos.

Tras la pelea, Vanessa Pumarica salió en defensa de Pamela Franco para desmentir las acusaciones de Dorita Orbegoso y revelar incluso que la animadora estaba bajo los efectos del alcohol en el evento.

Vanessa Pumarica se pronuncia sobre Dorita Orbegoso

Durante una entrevista con el programa ‘Magaly TV, la firme’, Vanessa Pumarica aclaró que Pamela Franco no se enfrentó con Dorita Orbegoso, sino que fue ella. De acuerdo con el informe, la controversia surgió durante la presentación de Dorita en un evento, donde sus comentarios no fueron bien recibidos por el círculo cercano de Pamela Franco.

“Nosotros recién estábamos llegando y ni siquiera nos habíamos dado cuenta de que estaba animando. Comenzó a mandar las indirectas y yo sí te voy a aceptar que yo sí le reclamé, más no la insulté, porque Pamela no le iba a reclamar. Pamela ni siquiera la tiene registrada”, señaló inicialmente la amiga de Franco.

En esa misma línea, Vanessa Pumarica reveló que Dorita Orbegoso incluso habría estado bajo los efectos del alcohol cuando se pelearon.

“Ella subió, comenzó a lanzar; quien tiene la boquita de caramelo es ella. Tanto así que tuvo que venir el de seguridad, porque lo que le había dicho lo quería hacer con sus manos. Si no se dan cuenta, ella se hace la dormida, está con la mesa llena de cerveza; ella estaba ebria. Se notaba la envidia”, agregó contundentemente.

¿Por qué empezó la pelea?

De acuerdo con la información difundida, el conflicto entre Dorita Orbegoso y Pamela Franco inició luego de que Dorita hiciera algunos comentarios mientras estaba animando, que no fueron bien recibidos por el entorno de Pamela Franco.

Esto ocasionó que Vanessa Pumarica se enfrentara a Pamela Franco, por lo que Dorita Orbegoso no se quedó callada y respondió: “Yo puedo jugar con el público como mejor me parezca, pero si tú te sientes aludida, entonces no insultes a la persona”.