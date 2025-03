La polémica volvió a sacudir el mundo del espectáculo luego del fuerte altercado entre Dorita Orbegoso y Pamela Franco en plena celebración del aniversario de Yolanda Medina, realizado el 3 de marzo. Lo que parecía ser una noche de festejo terminó convirtiéndose en un enfrentamiento que reavivó viejas rencillas entre ambas figuras.

El conflicto, según testigos, se originó cuando Dorita Orbegoso, quien se encontraba animando el evento, hizo comentarios que fueron interpretados como indirectas hacia Pamela Franco. Esto provocó la reacción inmediata de Vanessa Pumarica, amiga cercana de la cumbiambera, quien se acercó a la animadora para encararla. La discusión subió rápidamente de tono, generando una tensa situación que terminó con la intervención del equipo de seguridad del evento.

Las declaraciones de Dorita Orbegoso y Pamela Franco tras la pelea

Luego del incidente, Dorita Orbegoso rompió su silencio y se refirió al tema ante las cámaras de Magaly Medina. La animadora descartó cualquier intención de provocar a Pamela Franco y afirmó que no está interesada en revivir disputas del pasado.

"Si esa persona no superó esa etapa, no es mi problema", expresó Orbegoso, en alusión a su antigua relación con el futbolista Marco 'Chemo' Ruiz, quien también fue pareja de Franco. Además, sostuvo que la confrontación comenzó cuando una persona del entorno de la cantante la insultó y mencionó al padre de su hijo como forma de provocación.

Desde el otro lado, la versión de Pamela Franco y su entorno es diferente. Vanessa Pumarica aseguró que Dorita Orbegoso fue quien inició el conflicto con indirectas lanzadas desde el escenario. "Nosotros recién habíamos llegado, ni siquiera nos habíamos dado cuenta de que ella estaba animando. Comenzó a mandar las indirectas y yo sí le reclamé, más no le insulté", afirmó Pumarica en 'Magaly TV, la firme'.

Además, reveló que el enfrentamiento estuvo cerca de tornarse físico, ya que Orbegoso habría intentado golpearla. "Lo que yo le había dicho, lo quería hacer con sus manos (...) Parece que no cierra el círculo con el 'Chemo'", agregó, insinuando que la animadora aún guarda resentimientos por Pamela Franco relacionados con su expareja.

Por su parte, la actual pareja de Christian Cueva optó por restarle importancia al tema y afirmó que no tiene interés en continuar con la polémica. "Yo prefiero no hablar de una persona que no me va ni me viene. ¿Quién es ella en mi vida ahorita?", declaró con firmeza.