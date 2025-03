El enfrentamiento entre Dorita Orbegoso y Pamela Franco durante el aniversario de Yolanda Medina ha generado gran polémica. Todo comenzó cuando la animadora hizo un comentario sobre la relación de Franco con Christian Cueva y el polémico yapeo de 280 soles. En respuesta, la cantante insinuó que Orbegoso estaría aprovechándose de su imagen para ganar notoriedad.

Ante estas acusaciones, Dorita Orbegoso se pronunció el 3 de febrero a través de un enlace con 'América hoy', donde lanzó fuertes declaraciones contra la pareja de 'Aladino'. Además, dejó en claro que no está buscando publicidad con esta controversia. Descubre aquí todo lo que dijo.

Dorita Orbegoso rompe su silencio y arremete contra Pamela Franco

La modelo Dorita Orbegoso se enlazó con el magazine de América Televisión para brindar más detalles sobre su enfrentamiento con Pamela Franco, ocurrido el pasado fin de semana. Además, rechazó las acusaciones de querer aprovecharse de la fama de la cantante y aprovechó la ocasión para recordarle su relación con Chemo Ruíz.

Como se recuerda, tanto Dorita Orbegoso como Pamela Franco tuvieron una relación amorosa con el exfutbolista Chemo Ruíz. Según la exbailarina, en su momento, Franco acudió a varios programas para hablar mal de ella y asegurar que se metió en su relación. "Le recuerdo a la señora Franco cuando ella tuvo la relación con su pareja de turno, la señora se paseó por todos los canales a difamarme, a mentir y decir que yo me metí en su relación (...) Yo nunca salí a hablar de ella, yo publicidad no necesito, soy un madre de familia, soy una señora y siempre he sido responsable en mi trabajo", sentenció.

Dorita Orbegoso afirmó que mostró el mensaje en el que rechazaba a su exesposo, quien seguía buscándola. Finalmente, destacó que está enfocada en su rol como madre y expresó de manera contundente: "Yo no salgo al escenario borracha, yo no paro de fiesta en fiesta. Yo me dedico a cuidar a mi hijo y no a estar mandando indirectas a la gente".

Pamela Franco minimiza a Dorita Orbegoso

El programa 'América hoy' presentó las primeras declaraciones de Dorita Orbegoso, luego de haber vivido un momento tenso con Pamela Franco detrás del escenario. Según Orbegoso, su comentario sobre el yapeo fue simplemente una broma dentro del espectáculo y no un ataque directo a la pareja de Christian Cueva. No obstante, afirmó que el ambiente se volvió incómodo cuando empezó a recibir insultos por parte del círculo cercano de Franco.

"Si alguien tiene un problema conmigo y sabe que voy a estar en el escenario, puede decidir no estar presente o poner sus condiciones. Yo fui invitada para presentar a Yolanda Medina y estar en el escenario tranquilamente", dijo la actriz cómica.

Por su parte, Pamela Franco restó importancia al enfrentamiento y sugirió que Dorita Orbegoso solo buscaba llamar la atención con la controversia. "Creo que está obteniendo lo que quiere: todos me están preguntando por ella. La verdad, prefiero no hablar de una persona que no me va ni me viene. ¿Quién es ella en mi vida ahorita?", expresó la cantante.