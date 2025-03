Pamela Franco y Dorita Orbegoso protagonizaron un tenso enfrentamiento durante el aniversario de Yolanda Medina. La discusión se desató luego de que la actriz cómica hiciera una indirecta sobre la polémica transferencia de dinero que Christian Cueva le envió a la cantante, según declaraciones de Pamela López.

El comentario de Orbegoso no pasó desapercibido y habría provocado una fuerte reacción en Pamela Franco. Según la actriz cómica, la cantante intentó ponerle el brazo encima e incluso llamó a su equipo de seguridad. Ante estas acusaciones, Pamela Franco no tardó en responder: "Si yo le he puesto la mano, que vaya a levantar su denuncia. Que pruebe lo que está diciendo".

Dorita Orbegoso lanzó indirecta sobre Christian Cueva

El último fin de semana, Dorita Orbegoso y Pamela Franco asistieron al aniversario de Yolanda Medina, líder de Alma Bella. Durante el evento, Orbegoso subió al escenario para animar y, en medio de su presentación, hizo un comentario alusivo a la relación entre Christian Cueva y Pamela Franco.

"A mí me invitaron para presentar a Yolanda y estar en el escenario tranquilamente. Hice un comentario diciendo: ‘¿Dónde están los hombres a los que les gusta yapear 280 soles?’. Luego terminé, bajé para descansar un momento y, de repente, escuché insultos bastante fuertes”, relató Dorita Orbegoso a las cámaras de 'América hoy'. Al ser consultada sobre quién la había insultado, respondió: “La amiga (Vanessa Pumarica) y otras personas más que estaban ahí”.

Esto no fue todo, ya que, según Dorita Orbegoso, Pamela Franco habría reaccionado de manera agresiva tras su comentario. "La señora (Pamela Franco) se acerca, me pone el brazo y llama a su seguridad. Yo he continuado con mi trabajo como siempre, porque soy una profesional", declaró la animadora.

Pamela Franco le responde a Dorita Orbegoso

Después de su presentación en el escenario, Pamela Franco fue consultada sobre las declaraciones de Dorita Orbegoso. En un principio, la cantante señaló que los comentarios de la animadora le parecieron fuera de lugar, especialmente la referencia al yapeo que, según la esposa de Christian Cueva, él le habría realizado tanto a ella como a su amiga Vanessa Pumarica.

Asimismo, ante la insinuación de que habría intentado golpearla con el brazo, Pamela Franco desafió a Dorita Orbegoso a presentar una denuncia, pero recalcó que deberá respaldarla con pruebas. "Si yo le he puesto la mano, que vaya a levantar su denuncia. Que pruebe lo que está diciendo porque ustedes saben que decir eso no es nada ligero, o sea hay que demostrar; de lo contrario, es una difamación".

Pamela Franco negó en todo momento haber reaccionado de manera agresiva contra Dorita Orbegoso. No obstante, insinuó que la exbailarina estaría intentando beneficiarse de su imagen. "Yo creo que está teniendo lo que quiere, todos me están preguntando por ella (...) Yo prefiero no hablar de una persona que ni me va ni me viene", finalizó.