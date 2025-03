El último fin de semana, Pamela Franco y Dorita Orbegoso se enfrentaron en un evento público, lo cual generó gran revuelo en la farándula nacional. Ambas coincidieron en la celebración del 35 aniversario artístico de Yolanda Medina, donde la animadora lanzó una indirecta que generó tensión.

Según indicó Dorita, la disputa se originó cuando Orbegoso hizo un comentario relacionado con la transferencia de dinero que el futbolista Christian Cueva realizó a Franco, mientras aún mantenía una relación con Pamela López, su expareja y madre de sus hijos. "¿Dónde están los hombres que les gusta yapear 280 soles?", expresó. La situación escaló y terminó en un intercambio de declaraciones que fue expuesto por ambas protagonistas de este incidente.

Pamela Franco manda fuerte mensaje a Dorita Orbegoso

Tras el enfrentamiento, Dorita Orbegoso se pronunció asegurando que su comentario fue tomado fuera de contexto y que no buscaba generar conflicto con Pamela Franco. Sin embargo, la cantante no dudó en responder con contundencia, rechazando las acusaciones en su contra y exigiendo pruebas sobre lo ocurrido.

"Fue un comentario fuera de lugar. Si yo le he puesto la mano, que vaya a levantar su denuncia, que pruebe lo que está diciendo, porque ustedes saben que decir eso no es nada ligero. Hay que demostrar, de lo contrario, es una difamación", declaró Franco en respuesta a los dichos de Orbegoso.

Dorita Orbegoso afirma que no busca generar polémica con Pamela Franco

Por su parte, la animadora defendió su postura y explicó su versión de los hechos. Según Orbegoso, su comentario sobre la transferencia de "280 soles" fue solo una broma dentro del show y no una provocación directa hacia la pareja de Christian Cueva. Sin embargo, relató que la situación se tornó tensa cuando comenzó a recibir insultos del círculo cercano de Franco.

"Si alguien tiene un problema conmigo y sabe que voy a estar en el escenario, puede decidir no estar presente o poner sus condiciones. Yo fui invitada para presentar a Yolanda Medina y estar en el escenario tranquilamente", señaló Orbegoso en una entrevista con América Televisión.

Pamela Franco, por otro lado, minimizó la importancia de la pelea y sugirió que Dorita Orbegoso estaba buscando protagonismo con esta polémica. "Creo que está obteniendo lo que quiere: todos me están preguntando por ella. La verdad, prefiero no hablar de una persona que no me va ni me viene. ¿Quién es ella en mi vida ahorita?", agregó la cantante.