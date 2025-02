Xiomy Kanashiro se ha convertido en una de las nuevas figuras de la televisión peruana tras su participación en 'Zona Musical', el nuevo programa de Panamericana Televisión. La bailarina y exnovia de Jefferson Farfán ha llamado la atención por su actitud ante la prensa, lo que ha generado diversas reacciones en el mundo del espectáculo. Karla Tarazona, conductora de 'Préndete', no dudó en expresar sus comentarios sobre la actitud de Xiomy, sugiriendo que la nueva conductora tiene “aires de diva”.

Aunque Kanashiro se hizo conocida por su relación con la 'Foquita', su paso por el escenario televisivo ha generado controversia debido a su manera de interactuar con los medios. Esto no pasó desapercibido para Karla Tarazona, quien recordó que la ex de Farfán está apenas iniciando su carrera en la conducción y debe ser cuidadosa con su comportamiento frente a la prensa.

Karla Tarazona critica la actitud de Xiomy Kanashiro

En declaraciones para Trome, Karla Tarazona habló abiertamente sobre la actitud de Xiomy Kanashiro. La conductora comentó que, si bien no conoce a fondo la trayectoria de Kanashiro, se enteró de quién era por su relación con Jefferson Farfán. Tarazona explicó que en una reciente entrevista, la exbailarina mostró una actitud distante. "Ayer estuvo aquí (en su programa 'Préndete'), estuvo en entrevista y le comenzaron a preguntar cosas. Me dicen que está con unos aires de diva, que no quiere declarar y que llamó para quejarse porque el reportero le hizo una pregunta incómoda", señaló.

Además, Karla comparó la actitud de Xiomy con la de Yahaira Plasencia, quien fue pareja de la 'Foquita' en el pasado. “Mira cómo comienzas y cómo te hiciste conocida. Recuerda cuando la ‘Yaha’ comenzó su relación (con Farfán) y mira ahora cómo es. Tú no sabes lo que va a suceder más adelante”, expresó Tarazona, sugiriendo que la fama puede ser fugaz y que no debe olvidarse el respeto por los medios.

Rocío Miranda también cuestiona el comportamiento de Xiomy

Rocío Miranda, también conductora de 'Préndete', sumó su voz a las críticas contra Xiomy Kanashiro. En la misma entrevista con Trome, Miranda expresó que la bailarina necesita ser más humilde con los medios. "Está mal asesorada, tiene que ser amable con la prensa y saber cómo responder", afirmó. Además, destacó que la exbailarina se hizo conocida a través de su relación con Farfán, pero ahora tiene una nueva oportunidad en los medios y debe saber manejar esa visibilidad de forma adecuada.