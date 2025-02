La reconciliación entre Karla Tarazona y Christian Domínguez sigue dando mucho de que hablar en los medios y en las redes sociales. Después de varios años de separación, infidelidades confirmadas por parte del actor y varios desacuerdos, Tarazona decidió darle una segunda oportunidad a la relación. Esta decisión ha generado una mezcla de apoyo y controversia, ya que ha influido en la dinámica familiar. Tal y como se pudo mostrar en las imágenes del portal Instarándula, en donde se ve a la conductora de 'Préndete' cargando en brazos a la hija de Christian Domínguez y Pamela Franco.

Recientemente, Pamela Franco habló en una entrevista sobre el acercamiento entre su menor hija y la nueva pareja de Christian Domínguez. La cantante afirmó que estaba al tanto de las personas con las que interactúa su pequeña y dejo entrever que no tenía problemas con que esté cerca de Karla Tarazona.

Pamela Franco responde al acercamiento de su hija y Karla Tarazona

El medio Expreso-Extra tuvo una entrevista con Pamela Franco para conocer su opinión sobre la cercanía entre su hija y Karla Tarazona. La cantante de cumbia se mostró un poco cautelosa y mencionó que estaba al tanto de toda la situación. No obstante, Franco destacó su total confianza en Christian Domínguez, quien también es el padre de su hija, y vela por su seguridad. “El papá hace su vida y no me meto en eso, sé que él cuida a su hija y bueno si involucra a las personas que decide, ya es su tema que le pertenece a él, no me interesa”, sentenció la chimbotana.

Asimismo, Pamela Franco ha dejado claro que ha dado su consentimiento para que se dé un acercamiento entre Karla Tarazona y su pequeña. “Si la pareja de su papá tiene contacto con ella es porque yo lo permito. Confío que él siempre velará porque ella esté bien y punto”, expresó.

Pamela Franco también destacó que los niños están por encima de los problemas de los adultos, mostrando que mantiene una relación cordial de padres con Christian Domínguez. “Igual siempre he dicho que los niños están más allá de los problemas de los adultos. siempre pensé así y continuaré así. Aunque tenga diferencias con su papá nunca negaría que mi hija vea a su papá si él así lo quiere también, lo tengo claro”, concluyó.

Karla Tarazona se luce con hija de Pamela Franco. Foto: Instarándula

Pamela Franco reaccionó al pedido de mano de Christian Domínguez a Karla Tarazona

Pamela Franco apareció nuevamente en el programa digital '¿Ahora qué?', presentado por Carloncho y Carlos Vílchez, donde fue sorprendida al ser preguntada sobre la propuesta de matrimonio que Christian Domínguez hizo a Karla Tarazona. La cantante respondió sin inconvenientes sobre la reciente reconciliación entre su expareja y la conductora de televisión.

Al ser consultada sobre las últimas novedades, la cantante de 'Dile la verdad' se mostró indiferente, aclarando que su enfoque está en lo que realmente le importa. “Bueno, hoy por hoy, lo que hagan otras personas no me interesa, en buena onda. No me importa. Mi vida gira alrededor de la gente que yo amo en este momento y mi familia, eso es lo que más me importa”, expresó.

A pesar de todo, Pamela Franco subrayó que ni ella ni Christian Domínguez deberían arrepentirse de nada, ya que de su relación nació una hija. Finalmente, la exintegrante de Puro Sentimiento aprovechó para desearle lo mejor a Christian en su nueva etapa con Karla Tarazona. “Creo que, en general, todos pasamos por momentos. Y en este momento, ellos están enamorados, conviven y eso se aplaude. Que sean felices”, comentó.