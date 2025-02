Xiomy Kanashiro fue presentada este miércoles 26 de febrero como uno de los refuerzos en la conducción de '¿Ahora qué?', programa digital conducido por Carloncho y Carlos Vílchez. Durante la transmisión, la figura que se ha robado todas las miradas por su vínculo con Jefferson Farfán, fue sorprendida por un romántico detalle.

Al instante, los presentes comenzaron a especular que el gesto podría ser de la popular 'Foquita'. Cabe recordar que el 7 de febrero, Xiomy Kanashiro reveló que había terminado su "corta relación" con Farfán. Sin embargo, en los últimos días, ha circulado el rumor de que ambos seguirían frecuentándose.

Xiomy Kanashiro y el misterio del ramo de rosas: ¿Un detalle de Jefferson Farfán?

En su charla con los conductores de '¿Ahora qué?', Xiomy Kanashiro compartió detalles sobre su nuevo proyecto como conductora. La modelo y comunicadora fue anunciada recientemente como una de las tres presentadoras (junto a Johanny Vegas y Rosa Leyva) del programa ‘Zona Musical’, que se estrenará este sábado a las 5 de la tarde por Panamericana Televisión.

Fue en ese preciso instante cuando, para sorpresa de todos, "tocaron la puerta" y sorprendieron a Xiomy Kanashiro con un gesto romántico: un hermoso ramo de rosas rojas. La comunicadora, visiblemente emocionada, no pudo ocultar su sorpresa mientras recibía el detalle, que rápidamente generó especulaciones sobre quién podría estar detrás de tan tierno gesto.

Carlos Vílchez, para aumentar la intriga, tomó la tarjeta del ramo y comenzó a leer en voz alta su contenido. "Bienvenida, mi reina preciosa, a este gran equipo de TVMOS+. Te regalo 5 chocolates de mi corazón porque yo se que eres la mejor. Te estoy esperando en la casa", leyó la popular 'Carlota'.

Del mismo modo, Carloncho también comenzó a leer en voz alta el presunto contenido de la tarjeta, aumentando aún más la intriga entre los presentes, quienes no dudaron en especular que el romántico gesto podría ser de Jefferson Farfán. "Xiomy bella, he estado contigo todo este tiempo acompañándote en cada paso que das. Espero que este pequeño detalle, que no son la rosas, te guste, sino este canal que te estoy comprando", dijo el locutor, lo que desató una ola de reacciones. Sin embargo, luego se aclaró que el detalle de las rosas era un gesto del programa para darle la bienvenida a Xiomy Kanashiro al equipo como cuarta conductora.

Xiomy Kanashiro asegura que es amiga de Jefferson Farfán

Durante su presentación oficial como conductora de 'Zona musical', un nuevo espacio de Panamericana, Xiomy Kanashiro fue cuestionada sobre su relación con Jefferson Farfán, especialmente después de haber sido vista en una camioneta propiedad del futbolista. Al respecto, la cantante señaló que en su debido momento se sabría quién no quiso hacer oficial la relación. "El tema de Jefferson Farfán es un tema privado y con respecto a la oficialización, en algún momento se sabrá quién no quiso desde un principio y por qué, soy una persona que no está acostumbrada a que la estén siguiendo para saber qué hago", expresó.

Finalmente, Xiomy Kanashiro afirmó que ella y Jefferson Farfán quedaron como amigos tras el final de su relación amorosa. "Si me han visto en la camioneta fue porque tuve que recoger algunas cosas y eso fue todo.Con él hemos quedado como amigos, no como un superamigo, pero le deseo lo mejor, es una persona que ha significado algo especial en mi vida", agregó.