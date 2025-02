El exfutbolista Jefferson Farfán sorprendió a sus seguidores al lanzar una contundente crítica contra Rafael Cardozo en la última emisión de su podcast 'Enfocados'. Durante la transmisión, la ‘Foquita’ dejó en evidencia que el ex chico reality le ha escrito en reiteradas ocasiones para ofrecerle proyectos comerciales, pero dejó claro que no tiene interés en asociarse con él.

Las declaraciones de Farfán han generado revuelo en el mundo del espectáculo, especialmente porque la relación entre ambos no parecía tener tensiones previas. Sin embargo, el exintegrante de 'Esto es guerra' no tardó en responder y negó haber insistido tanto como se dio a entender en el podcast.

Jefferson Farfán expone a Rafael Cardozo

Durante la transmisión de su programa, Jefferson Farfán reveló que Cardozo le ha presentado al menos tres ideas de negocio. Según la 'Foquita', el brasileño busca constantemente reuniones para hablar de proyectos, lo que ya lo tendría cansado. "Quiere reunirse con todo el mundo, ya me tiene harto. Ya no me escribas ya, no te voy a responder más. Me para escribiendo hermano (…) Me ha presentado como tres negocios y ninguno ha funcionado", expresó Farfán.

Además, el exjugador cuestionó la capacidad de Rafael Cardozo para liderar proyectos comerciales y mencionó que una de sus propuestas involucraba al torneo 'La Liga', pero aseguró que él no es la persona indicada para representarla. "Presentó eso de 'La Liga', pero lo tiene que hacer Zambrano solo, Rafael no vende (...) 'Tico-Tico' Rafael", agregó entre risas.

Rafael Cardozo le responde a Jefferson Farfán

Ante la exposición pública de la 'Foquita', Rafael Cardozo decidió aclarar su versión en 'América hoy'. Según él, sí hubo propuestas de negocios, pero no hubo insistencia excesiva como se dio a entender en 'Enfocados'. "A Jefferson lo tengo cruzado porque exagera las cosas, le escribí, pero no me hizo tanto caso y ahí quedó, pero todo quedó ahí como chacota", afirmó el brasileño.

Asimismo, descartó cualquier posibilidad de asistir al podcast de Farfán y dejó una declaración que muchos usuarios interpretaron como una indirecta: “Yo no iría porque yo soy brasileño y tengo otro nivel de fútbol”.