En medio de especulaciones sobre un posible triángulo amoroso, la bailarina Xiomy Kanashiro ha salido a desmentir las versiones que la señalan como la responsable de una supuesta ruptura entre Jefferson Farfán y la modelo Delany López. Durante las últimas semanas, diversos medios de espectáculos han sugerido que la cercanía entre la actriz cómica y el exfutbolista se habría dado cuando este aún mantenía un vínculo con López, generando una ola de comentarios en redes sociales.

Ante estos rumores, Xiomy Kanashiro ha decidido aclarar la situación y negar cualquier tipo de interferencia en una relación previa. La también influencer aseguró que su acercamiento con Farfán ocurrió en un momento en el que él ya se encontraba soltero, desligándose de cualquier especulación que la involucre en una presunta infidelidad o ruptura sentimental.

¿Qué dijo Xiomy Kanashiro sobre su breve romance con Jefferson Farfán?

La relación entre Jefferson Farfán y Delany López nunca ha sido confirmada oficialmente; sin embargo, en las últimas semanas, López ha compartido en sus redes sociales una serie de mensajes enigmáticos que muchos han interpretado como indirectas dirigidas a Farfán y Xiomy Kanashiro, alimentando aún más los rumores sobre una posible ruptura tras la cercanía del exfutbolista con la bailarina.

Frente a estas versiones, Kanashiro ha sido tajante al afirmar que no conoce a López y que su relación con la 'Foquita' comenzó tiempo después de la supuesta relación con la modelo. "No hablo de terceras personas, no la conozco (a Delany López). Lo mío con Jefferson Farfán empezó un poco más adelante de la primera semana de enero. Yo no lo he conocido en una relación, personas que hayan estado en su pasado sabrán las cosas entre ellos, pero a él yo lo he conocido soltero", declaró en una conferencia de prensa.

Xiomy revela cuánto cobra su orquesta tras su ruptura con Farfán

Según ‘América hoy’, la agrupación encabezada por Xiomy Kanashiro cobra S/1.500 por un show de una hora y media. La orquesta está integrada por cuatro exmiembros de Alma Bella, mientras que la ‘chinita’ se encarga de animar, bailar y hacer coros.

"La presentación de hora y media cuesta S/1.500. Son cuatro chicas, todas exintegrantes de Alma Bella, incluida Xiomy", reveló la representante de la modelo en ‘América hoy’. Al ser consultada sobre el rol de Kanashiro en el grupo, aclaró: "¿Xiomy no canta? No, ella anima, baila y hace coros".