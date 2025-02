Alejandra Baigorria y Said Palao sorprendieron con su lista de regalos de boda. Foto: Composición LR/ATV/Instagram

A pocos meses del matrimonio entre Alejandra Baigorria y Said Palao, se han revelado detalles exclusivos sobre los preparativos de su enlace, que promete ser una celebración inolvidable. La pareja, que contraerá nupcias el 26 de abril de 2025, ha generado controversia con su peculiar lista de regalos. A través de la plataforma 'Sin envolturas', han solicitado a sus invitados contribuciones para su luna de miel, la cual incluye experiencias lujosas en diversas ciudades de Europa y Medio Oriente.

La boda de la empresaria y el chico reality ha despertado gran expectativa entre sus seguidores y el público en general, no solo por el evento en sí, sino también por las exclusivas experiencias que planean disfrutar tras la ceremonia.

¿Cuáles son los pedidos de Alejandra Baigorria y Said Palao para su boda?

El programa 'Magaly TV, la firme' expuso el listado de regalos, donde destacan peticiones como un pasaje aéreo de París a Milán y Florencia con un costo de 1.500 dólares, un tour al Coliseo Romano por 150 dólares, un día de spa en Milán por 80 dólares, una cena romántica frente a la Torre Eiffel, un paseo en góndola por Venecia y hasta una noche de bodas en un hotel de lujo en Arabia Saudita. Lejos de optar por obsequios convencionales, Baigorria y Palao han decidido priorizar experiencias exclusivas que conviertan su luna de miel en un viaje de ensueño.

La boda de Alejandra Baigorria y Said Palao podría transmitirse por YouTube

A diferencia de otras bodas mediáticas que han sido televisadas, Alejandra Baigorria y Said Palao están evaluando la posibilidad de compartir su enlace a través de una plataforma digital. Según la empresaria, la opción más viable sería YouTube, lo que permitiría que sus seguidores y familiares puedan ver la ceremonia en vivo desde cualquier parte del mundo.

“La boda probablemente va a ser transmitida, pero en mi canal de YouTube. Está en conversaciones, lo que pasa es que todas las abuelitas se encuentran conmigo y me dicen: ‘por favor, Ale, lo que más desearía es verte, verlo en vivo’. La gente quiere y si la gente lo pide. Aparte, sean sinceras, si me van a rajar, que me rajen pagando en mi canal de YouTube, así de fácil. Se suscriben, pagan y después rajen“, comentó la empresaria en una anterior entrevista.