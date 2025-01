Said Palao se pronuncia previo a su boda con Alejandra Baigorria. Foto: América Televisión/Instagram

En una reciente entrevista, Said Palao compartió detalles sobre su posible despedida de soltero antes de unirse en matrimonio con Alejandra Baigorria. El futuro esposo se mostró entusiasta al hablar de los preparativos de su boda, aunque no confirmó si llevará a cabo esta celebración previa al enlace.

Aún no se ha confirmado cuándo será la boda entre Said Palao y Alejandra Baigorria, ya que los novios quieren mantener en reserva la fecha de su ansiada unión. Sin embargo, han surgido algunas dudas sobre si el modelo tendrá su despedida de soltero, luego de que la empresaria revelara que tendría tres celebraciones de ese tipo.

¿También le están organizando una despedida de soltero?

En una entrevista para las cámaras de ‘Más espectáculos’, Said Palao compartió detalles sobre los preparativos de su posible despedida de soltero, generando expectativa entre sus seguidores. Con su habitual sentido del humor, el popular chico reality comentó si sus amigos han tomado la iniciativa de organizar un evento especial o si él tiene planes al respecto.

“Son más flojos. No me han programado nada. Son un desastre”, resaltó el joven entre risas, dejando en claro que aún no hay nada planeado. En esa misma línea, el modelo añadió: “Los amigos son los que te lo organizan, ¿no? Yo tampoco voy a tomar la iniciativa para organizárselo a nadie. Bueno, ahí veremos. Se hará algo. De todas maneras”.

Asimismo, Said Palao compartió detalles sobre sus amigos más íntimos, entre los que se encuentran Hugo García, Patricio Parodi y Austin Palao, quienes actualmente están disfrutando de su soltería.

“La verdad me dan miedo porque se están juntando todos. Austin soltero, Hugo soltero, Pato soltero, mi amigo Diego también, por ahí dicen en las redes que está soltero. Somos unos pocos los sobrevivientes. Imagínate, yo a punto de casarme y todo el mundo estando soltero”, añadió el chico reality.

¿Alejandra Baigorria le pone límites?

Por otro lado, al ser consultado sobre si Alejandra Baigorria establece restricciones para que él salga con sus amigos, Said Palao respondió de manera contundente, afirmando que no es así; por el contrario, ella fomenta que mantenga una vida social activa.

“No, es más, se mata de risa con las anécdotas, porque ahora paran haciendo desastre por todo lado. Ya estamos viendo, por todo lado. Ya cada uno sabe cómo controlarse. Yo dejo que vivan la vida sin hacerle daño a nadie, y bacán”, finalizó.