Según lo que declaró Alejandra Baigorria en una reciente entrevista sobre los preparativos de su boda, habría una posibilidad de que Onelia Molina asista al evento, ya que aclaró que su pareja, Said Palao, es quien terminará decidiendo si la invitarán o no.

La inminente boda de Alejandra Baigorria y Said Palao ha suscitado un intenso debate en torno a la posible presencia de Onelia Molina y Mario Irivarren en el evento. En los últimos días, los protagonistas han expresado sus opiniones sobre la asistencia de Onelia a la ceremonia, aunque hasta el momento no se ha confirmado su participación.

¿Onelia Molina podría ir a la boda?

Aún faltan un par de meses para la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao, por lo que la empresaria fue consultada por las cámaras de ‘Amor y fuego’ sobre la asistencia de Onelia Molina al evento. La rubia señaló que esa decisión está en manos de Said Palao, por la gran amistad que él tiene con Mario Irivarren.

“Ya tenemos una lista, es un tema que al final se lo he dejado a Said, porque en realidad no quiero tocar el tema. Imagínate desgastarme por algo así, ya estuvo”, detalló la joven.

Asimismo, Alejandra Baigorria mencionó que la posible asistencia de Onelia Molina a su boda será luego de que Said Palao converse con Mario Irivarren para saber si no hay alguna incomodidad. La empresaria detalló que está muy ocupada con los preparativos de su matrimonio como para darle más importancia a la polémica.

“Al final, Said hablará con Mario, como su amigo más cercano, y verán si quiere ir con ella, si se siente cómoda. Estoy en un momento tan bonito y ocupada que es lo último en lo que estoy pensando”, añadió al respecto.

Se casarán por religioso

Por otro lado, Alejandra Baigorria dejó entrever que se casará con Said Palao por lo religioso, por lo que su pareja está cumpliendo con los sacramentos necesarios para poder casarse por la iglesia sin ningún inconveniente.

“Estamos avanzando con los temas, él es súper aplicado con sus cosas. Ha estado en sus charlas y todo, le gusta bastante. Yo soy muy creyente, pero también soy inteligente. No voy a presionar a alguien para que haga algo tan importante si no lo siente”, afirmó.