A través de sus historias de Instagram, Said Palao había revelado que se bautizó a los 31 años, lo que sorprendió a todos sus seguidores, ya que normalmente ese sacramento se realiza desde la niñez. Por ello, se empezó a especular que el modelo solo había realizado dicho sacramento por su próxima boda con Alejandra Baigorria.

Ante la ola de rumores, Alejandra Baigorria apareció en el programa ‘Mande quien mande’ para hablar sobre el bautizo de Said Palao, donde no dudó en comentar por qué su novio tomó la decisión de bautizarse a los 31 años.

Said Palao y su motivo para bautizarse

Este lunes 3 de febrero, Alejandra Baigorria fue invitada al programa ‘Mande quien mande’, donde contó el verdadero motivo por el que Said Palao no se había bautizado hasta el momento. La conductora María Pía Copello le hizo dicha consulta.

“Lo que pasa es que Said no estaba bautizado ni confirmado ni había hecho la primera comunión, porque uno, cuando es chiquito, la decisión es de los padres. Entonces, si los padres no lo quisieron hacer, él tomó el momento para hacerlo”, señaló la empresaria inicialmente.

Segundos después, Alejandra Baigorria aprovechó para aclarar que no obligó a Said Palao a que se bautizara previo a su boda. “Ya estamos corriendo con todo, súper contento (¿No lo estás obligando?) No, no”, declaró en el programa.

Mario Hart le hace inesperada broma a Alejandra Baigorria

No obstante, tras las declaraciones de Alejandra Baigorria, Mario Hart no dudó en ‘trollearla’ en vivo y sentenció: “Pero, si de chibolo no se bautizó por la presión de los padres, lo tuvo que hacer por la presión de Alejandra”.

Ante dicho comentario, Alejandra Baigorria aseguró que nunca ha presionado a Said Palao para que tome alguna decisión, a pesar de lo que se pueda especular.

“Yo sé que todo el mundo piensa que yo tengo a Said en mi casa con una metralleta. Pero no, Said es una persona que, en realidad, por mí, yo me hubiera casado hace rato, ustedes saben. Pero él se tomó el tiempo y él me dijo: ‘Yo te voy a decir, te amo cuando lo sienta, yo te voy a pedir matrimonio cuando sienta’. Entonces, por eso, yo estoy tranquila, porque sé que es el momento indicado, que Said está enamorado”, manifestó la rubia.