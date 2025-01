La conductora de 'Espectáculos de Verano', Ximena Dávila, dio a conocer nuevos detalles sobre la polémica que rodea a la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao, destacando la exclusión de Onelia Molina, actual pareja de Mario Irivarren, de la lista de invitados. Según lo revelado, esta decisión habría generado incomodidad y especulación debido a los conflictos previos entre ambas mujeres.

Ximena Molina da detalles de reacción de Onelia Molina tras ser excluída de boda de Alejandra Baigorria y Said Palao

En declaraciones ofrecidas por Ximena Dávila, Onelia Molina expresó su desconcierto al enterarse de que no sería invitada al matrimonio. La odontóloga confesó a la conductora no entender los motivos detrás de la decisión de Alejandra Baigorria. “Ella me dijo que no tenía ni idea por qué Alejandra no la quería en su boda”, señaló Ximena durante el programa.

Onelia habría intentado, en el pasado, acercarse a Alejandra para limar asperezas, pero sin éxito. Ahora, la exclusión de la odontóloga ha generado tensiones, especialmente porque Said Palao extendió una invitación a Mario Irivarren para asistir al evento. Sin embargo, Alejandra habría dejado claro que no desea que Mario acuda acompañado de su pareja.

Según lo compartido por Ximena, Onelia Molina estaría dispuesta a asistir al matrimonio siempre y cuando exista una conversación previa con Alejandra. “Si hay una conversación, ella podría ir, pero si no, no va”, citó la conductora, mencionando las palabras de Onelia. Además, se especula que, de no concretarse este encuentro, Mario Irivarren también podría decidir no asistir al enlace matrimonial de su amigo Said, debido a su estable vínculo amoroso con la modelo.

La tensión entre Alejandra Baigorria y Onelia Molina no es nueva. En una reciente entrevista con el programa 'Amor y fuego', la rubia reveló que, durante su participación en 'Esto es guerra', decidió enviar una carta notarial a Onelia debido a que habría afirmado en redes sociales que Alejandra la lastimó intencionalmente durante una competencia, específicamente rompiéndole un dedo.