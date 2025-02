La presentadora Magaly Medina, en uno de sus últimos programas, mencionó que, en caso de que Ethel Pozo decidiera abandonar su programa, no recibiría propuestas de otros canales, ya que su participación en el espacio se basa en un favor otorgado por su madre, Gisela Valcárcel.

Magaly Medina expresó su opinión respecto al video en vivo que Gisela Valcárcel compartió en sus redes sociales, en el cual defendía a su hija, Ethel Pozo. Esta intervención se produjo en medio de las críticas que ha recibido Ethel por su continuidad en el programa ‘América hoy’. Por ello, la ‘Urraca’ dejó en claro que la hija de Gisela no tenía talento.

Magaly Medina sobre la conducción de Ethel Pozo

Este jueves 13 de febrero, Magaly Medina cuestionó duramente la manera de conducir de Ethel Pozo, resaltando que solo tiene un espacio en la televisión por ser la hija de Gisela Valcárcel. Incluso, la periodista aseguró que si Ethel dejara el programa ‘América hoy’, ningún otro canal de televisión la llamaría para ofrecerle trabajo.

“Dime una cosa, Gisela Valcárcel, si mañana tu hija deja de trabajar en ese programa de tu productora, ¿tú crees que otro canal la llamaría para contratarla? ¿Se pelearían los canales para llamarla? No, evidentemente que no”, expresó la conductora de ATV.

En esa misma línea, Magaly Medina le pidió a Gisela Valcárcel que no compare a Ethel Pozo con hijos de otros famosos, ya que los demás sí se han ganado un lugar en el entretenimiento y no gracias a sus padres.

“No puedes comparar los hijos de famosos que son exitosos con tu querida Ethel. Está bien, es tu cachorra, tú la quieres, la cuidas, la proteges, pero ella está ahí porque tú sí le has hecho un favor”, agregó la periodista.

Magaly Medina lanza un dardo a Ethel Pozo

Por otro lado, Magaly Medina expresó su opinión sobre la conducta de Ethel Pozo en el programa ‘América hoy’, describiendo su desempeño como poco genuino.

“Hasta el momento, lo único que ha hecho es hacer el papel de modosita, que llora por todo, la conciliadora, la sobona, más disforzada que lo que era la madre. Evidentemente, eso no comulga con el público. Si la gente la soporta es porque se la impone en un programa. La gente no la extraña. Está bien alucinada la señora”, sentenció con firmeza.

Magaly Medina cuadra a Gisela Valcárcel. Foto: difusión

Recordemos que hace unos días, Gisela Valcárcel, a través de una transmisión en vivo en sus redes sociales, defendió a su hija Ethel Pozo y detalló que ella ha logrado un lugar en televisión gracias a su esfuerzo y dedicación.

“Me zurro si me critican, pero cada quien se gana su sitio. El sitio que tiene Ethel se lo gana diariamente, lo mismo con Janet y ahora Milett Figueroa. Normalmente, soy de las que pongo el cuerpo cuando todo el mundo empieza a hablar; a mí me encanta ir directo hacia lo que yo creo, hacia lo que yo he apostado”, confesó con seguridad.