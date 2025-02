Gisela Valcárcel ha generado controversia en redes sociales tras realizar un comentario sobre Mimy Succar, quien recientemente hizo historia al ganar dos premios Grammy. Durante una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram, la conductora de televisión salió en defensa de su hija, Ethel Pozo, frente a las críticas que aseguran que su éxito en ‘América Hoy’ se debe únicamente a ser hija de la dueña de GV Producciones. En ese contexto, la 'Señito' hizo una comparación que no pasó desapercibida, cuestionando si alguien le decía a Mimy que estaba en los Grammy gracias a su hijo, el reconocido productor Tony Succar.

Las palabras de la presentadora han causado polémica, pues Mimy Succar fue una de las grandes protagonistas de la reciente edición de los Grammy al llevarse dos estatuillas para el Perú. La cantante se consagró en la categoría Mejor Álbum Tropical Latino con 'Alma, corazón y salsa' (Live at Gran Teatro Nacional) y luego obtuvo un segundo premio por 'Bemba Colorá' junto a Sheila E. y Gloria Estefan. A pesar de estos logros, el comentario de Gisela Valcárcel ha sido interpretado por muchos como una desvalorización del talento de la mamá de Tony Succar.

El controversial comentario de Gisela Valcárcel sobre Mimy Succar

Durante un reciente live en su cuenta de Instagram, Gisela Valcárcel no dudó en defender a su hija, Ethel Pozo, de quienes afirman que su éxito en 'América hoy' se debe únicamente a ser hija de la dueña de GV Producciones. La conductora expresó su molestia por este tipo de críticas y, en su intento por justificar la presencia de Ethel en la televisión, hizo una comparación con Mimy Succar, la reconocida cantante que recientemente ganó dos premios Grammy.

“Yo la veo muy bien. Cada día está evolucionando la animación. No estaría bien que lo diga yo porque soy su mamá. Yo no entiendo por qué en el mundo las mamás no podemos apoyar a los chicos, porque si no dicen que uno está allí por la mamá”, comentó Valcárcel antes de mencionar a Mimy Succar.

Fue entonces cuando la presentadora lanzó una frase que ha generado debate en redes sociales: “En el caso de Mimy Succar es totalmente distinto, ¿quién le dice que está allí por su hijo? Nadie, ¿verdad? No habría que decirle eso tampoco, es absurdo”. Sus declaraciones han sido interpretadas por muchos como fuera de lugar, ya que, Mimy Succar ha sido reconocida recientemente con dos Grammys. Esta afirmación ha desatado una ola de opiniones divididas, con algunos usuarios defendiendo a Gisela y otros señalando que su comentario minimiza el esfuerzo y talento de la madre de Tony Succar.