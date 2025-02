El enfrentamiento entre Janet Barboza y Magaly Medina continúa encendiendo la farándula peruana. Esta vez, la conductora de 'América hoy' anunció que América Televisión estaría planeando tomar acciones legales contra un programa nocturno que, según ella, se dedica a repetir su contenido. Aunque no mencionó directamente a Medina, el comentario fue interpretado como una clara referencia a 'Magaly TV, la firme'.

Durante la transmisión de su programa matutino, Barboza no solo informó sobre la posible medida legal, sino que también se refirió a la 'Urraca' con un tono burlón, llamándola la 'Chilindrina huachana'. Sus declaraciones generaron una ola de reacciones en redes sociales y avivaron aún más la controversia entre ambas figuras televisivas.

¿Qué dijo Janet Barboza sobre Magaly Medina?

Janet Barboza afirmó en 'América hoy' que América Televisión está evaluando tomar medidas legales por el supuesto uso indebido de su contenido. "América Televisión lidera en rating con todos sus programas y piensa seriamente tomar medidas legales porque en la noche hay una repetidora que pasa todo nuestro programa. Qué fácil es sentarse y repetir todo lo que se ha hecho, chambea ‘Chilindrina huachana’", expresó la conductora.

Magaly Medina responde a las acusaciones de Janet Barboza

La respuesta de Magaly Medina no se hizo esperar. Durante un evento con sus seguidores, la conductora de 'Magaly TV, la firme' fue consultada por la prensa sobre las declaraciones de Barboza y su posible implicación en el conflicto legal con América Televisión.

"Yo no hablo con bagres. Hay gente a la que yo no le contesto. Anoche he dicho que los bagres de acequia se mechan con los bagres de acequia, y yo no lo soy. Yo escojo a mis enemigos, sorry", respondió Medina, sin ocultar su desagrado hacia la popular 'Rulitos'.